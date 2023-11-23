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Люксембург
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В «Ахмате» ответили, планируют ли оставлять Адиева на следующий сезон
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2
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
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0
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9 апреля, 14:14
8
Экс-президент РФС – о новом тренере «Ахмата»: «Адиев принял неразумное решение»
5 апреля, 21:55
6
«Ахмат» объявил имя нового главного тренера
5 апреля, 14:18
0
Люксембург – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 09:41
0
Отбор Евро-2024. Грузия победила Люксембург (2:0) в первом стыке
21 марта, 21:58
0
Грузия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
21 марта, 17:05
0
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
23 ноября 2023, 14:24
5
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
22 ноября 2023, 01:11
0
В «Ахмате» ответили, планируют ли оставлять Адиева на следующий сезон
27 апреля, 10:10
2
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
11 апреля, 16:59
0
Участник стыков отбора Евро-2024 готов провести матч со сборной России
9 апреля, 14:14
8
Экс-президент РФС – о новом тренере «Ахмата»: «Адиев принял неразумное решение»
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Люксембург
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
2 : 0
14.03.2024
Туркменистан
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Грузия
2 : 0
21.03.2024
Люксембург
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Греция
5 : 0
21.03.2024
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
2 : 1
26.03.2024
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
2 : 1
26.03.2024
Казахстан
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Грузия
2 : 0
21.03.2024
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
2 : 1
26.03.2024
Казахстан
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Греция
5 : 0
21.03.2024
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
2 : 0
14.03.2024
Туркменистан

Люксембург - Казахстан: обзор матча 26 марта 2024

Люксембург
26.03.2024, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Казахстан
24' Ж. Родригес
45' Д. Синани
2' А. Садыбеков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Люксембург - Казахстан
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Абат Аимбетов
Замена
Айман Дардари ️️️️➡️️ Жерсон Родригес
87'
82'
Желтая карточка
Ислам Чесноков
78'
Желтая карточка
Еркин Тапалов
78'
Замена
Багдат Каиров ️️️️➡️️ Еркин Тапалов
Замена
Сеид Корац ️️️️➡️️ Флориан Бонерт
77'
75'
Замена
Абат Аимбетов ️️️️➡️️ Бахтиер Зайнутдинов
75'
Замена
Эльхан Астанов ️️️️➡️️ Рамазан Оразов
67'
Замена
Ян Вороговский ️️️️➡️️ Роман Асранкулов
67'
Замена
Ислам Чесноков ️️️️➡️️ Максим Самородов
67'
Замена
Исламбек Куат ️️️️➡️️ Асхат Тагыберген
Замена
Себастьен Тилль ️️️️➡️️ Ивандро Санчес
64'
Замена
Эдвин Муратович ️️️️➡️️ Матиас Олесен
64'
54'
Желтая карточка
Максим Самородов
ГОЛ! 2:1
Данель Синани
45'
Желтая карточка
Ларс Жерсон
41'
ГОЛ! 1:1
Жерсон Родригес
24'
2'
ГОЛ! 0:1
Адилет Садыбеков
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
9
Данель Синани
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Ивандро Санчес
АП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
14
Роман Асранкулов
ЛЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
16
Еркин Тапалов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Люксембург
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
13
Вахид Селимович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Сеид Корац
ЦЗ
15
Оливье Тилль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
17
Айман Дардари
ЛВ
2
Давид Джонатанс
ЛВ
6
Эдвин Муратович
ЦФ
5
Алессио Курчи
ЦФ
Казахстан
15
Данил Устименко
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Багдат Каиров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Эльхан Астанов
ЛВ
18
Александр Зуев
ЛВ
9
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
1-1-5-1-2
1
Морис
22
Мартинс
8
Мартинс Перейра
18
Янс
19
Олесен
7
Жерсон
16
Баррейро
9
Синани
11
Санчес
10
Родригес
4
Бонерт
3-3-2-1-1
12
Шацкий
3
Алип
6
Садыбеков
22
Марочкин
4
Быстров
16
Тапалов
14
Асранкулов
8
Тагыберген
20
Оразов
19
Зайнутдинов
10
Самородов
4
Бонерт
14
Корац
14
Корац
4
Бонерт
11
Санчес
21
Тилль
21
Тилль
11
Санчес
10
Родригес
17
Дардари
17
Дардари
10
Родригес
19
Олесен
6
Муратович
6
Муратович
19
Олесен
16
Тапалов
13
Каиров
13
Каиров
16
Тапалов
8
Тагыберген
5
Куат
5
Куат
8
Тагыберген
14
Асранкулов
11
Вороговский
11
Вороговский
14
Асранкулов
20
Оразов
7
Астанов
7
Астанов
20
Оразов
10
Самородов
9
Чесноков
9
Чесноков
10
Самородов
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
19
Зайнутдинов
Остались в запасе
Люксембург
Казахстан
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
13
Вахид Селимович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
15
Оливье Тилль
ЦП
2
Давид Джонатанс
ЛВ
5
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
15
Данил Устименко
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
18
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
13
Вахид Селимович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
15
Оливье Тилль
ЦП
2
Давид Джонатанс
ЛВ
5
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
15
Данил Устименко
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
18
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Люксембург - Казахстан
1
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт (Таллихтенберг)
Стадион:
Стад де Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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