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Финляндия
Эстония
Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
14 октября, 20:35
0
Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
13 октября, 20:53
0
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
13 октября, 17:50
0
Прогноз на точный счет матча Эстония – Швеция, Лига наций, 14 октября 2024 года
13 октября, 10:34
0
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
12 октября, 10:15
0
Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
13 октября, 20:53
0
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
13 октября, 17:50
0
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
12 октября, 10:15
0
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года
9 октября, 10:48
0
Лига наций. Нидерланды и Германия сыграли вничью (2:2), дубль Кейна принес Англии победу над Финляндией (2:0)
10 сентября, 23:40
0
Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
14 октября, 20:35
0
Прогноз на точный счет матча Эстония – Швеция, Лига наций, 14 октября 2024 года
13 октября, 10:34
0
Эстония – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024
11 октября, 17:50
0
Прогноз на точный счет матча Эстония – Азербайджан, Лига наций, 11 октября 2024 года
10 октября, 10:19
0
Швеция – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024
8 сентября, 20:35
0
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Последние матчи
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Финляндия
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 3
14.10.2024
Швеция
Лига наций, 4 тур
Финляндия
1 : 3
13.10.2024
Англия
Лига наций, 3 тур
Эстония
3 : 1
11.10.2024
Азербайджан
Лига наций, 3 тур
Финляндия
1 : 2
10.10.2024
Ирландия
Лига наций, 2 тур
Англия
2 : 0
10.09.2024
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Финляндия
1 : 3
13.10.2024
Англия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
1 : 2
10.10.2024
Ирландия
Лига наций, 2 тур
Англия
2 : 0
10.09.2024
Финляндия
Лига наций, 1 тур
Греция
3 : 0
07.09.2024
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
2 : 2
07.06.2024
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 3
14.10.2024
Швеция
Лига наций, 3 тур
Эстония
3 : 1
11.10.2024
Азербайджан
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 0
08.09.2024
Эстония
Лига наций, 1 тур
Эстония
0 : 1
05.09.2024
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
4 : 0
04.06.2024
Эстония

Финляндия - Эстония: обзор матча 26 марта 2024

Финляндия
26.03.2024, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Эстония
30' Ф. Йенсен
38' К. Хейн (АГ)
63' А. Тамм
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Финляндия - Эстония
Завершен
88'
Замена
K. Laur ️️️️➡️️ Хенри Аниер
88'
Замена
Константин Васильев ️️️️➡️️ Маркус Соометс
Замена
Расмус Шуллер ️️️️➡️️ Матти Пелтола
77'
Замена
Теему Пукки ️️️️➡️️ Бенжамин Каллман
77'
Замена
Йоэль Похьянпало ️️️️➡️️ Оливер Антман
76'
69'
Замена
Кевор Палумец ️️️️➡️️ Маркус Поом
69'
Замена
Власий Синявский ️️️️➡️️ Артур Пикк
68'
Замена
Марк-Андерс Лепик ️️️️➡️️ Алекс Тамм
Замена
Николай Алхо ️️️️➡️️ Пюрю Сойри
64'
63'
ГОЛ! 2:1! Алекс Тамм
Пас отдал Хенри Аниер
Замена
Даниэль Хаканс ️️️️➡️️ Робин Лод
63'
59'
Желтая карточка
Мартен Кууск
Замена
Матти Пелтола ️️️️➡️️ Каан Кайринен
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Карл Хейн
38'
ГОЛ! 1:0! Фредрик Йенсен
30'
Пенальти не реализован Фредрик Йенсен
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Артту Хосконен
ЦЗ
14
Ансси Сухонен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
8
Робин Лод
(К) ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
3
Ричард Йенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Эстония
12
Карл Хейн
(К) ВР
13
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Кристо Хуссар
ПЗ
21
Мартин Веткал
ОП
7
Маркус Соометс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
13
Алекс Тамм
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Вильями Синисало
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
21
Даниэль Хаканс
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Кевор Палумец
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
1-5-1-3
12
Йоронен
5
Хосконен
14
Кайринен
8
Лод
13
Сойри
3
Йенсен
14
Сухонен
9
Йенсен
19
Каллман
7
Антман
22
Нисканен
3-3-2-2
12
Хейн
2
Кууск
3
Пикк
16
Тугьяс
24
Хуссар
21
Веткал
13
Паскочи
7
Соометс
20
Поом
8
Аниер
13
Тамм
13
Сойри
17
Алхо
17
Алхо
13
Сойри
14
Кайринен
3
Пелтола
3
Пелтола
14
Кайринен
Пелтола
11
Шуллер
11
Шуллер
Пелтола
8
Лод
21
Хаканс
21
Хаканс
8
Лод
7
Антман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
7
Антман
19
Каллман
10
Пукки
10
Пукки
19
Каллман
20
Поом
5
Палумец
5
Палумец
20
Поом
7
Соометс
14
Васильев
14
Васильев
7
Соометс
3
Пикк
23
Синявский
23
Синявский
3
Пикк
13
Тамм
11
Лепик
11
Лепик
13
Тамм
Остались в запасе
Финляндия
Эстония
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Вильями Синисало
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Вильями Синисало
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Финляндия - Эстония
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
546
330
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
- : -
13.11.2024
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
- : -
13.11.2024
Непал
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
14.11.2024
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
14.11.2024
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
14.11.2024
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
- : -
13.11.2024
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
- : -
13.11.2024
Непал
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
14.11.2024
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
14.11.2024
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
14.11.2024
Мьянма
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