Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Реал Томаяпо
Реал Санта-Крус
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
24 марта, 21:36
0
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
24 марта, 21:36
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Реал Томаяпо
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 4 тур
Реал Санта-Крус
0 : 3
04.03.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
08.03.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 6 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
13.03.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 7 тур
Сан-Антонио Було-Було
3 : 0
30.03.2024
Реал Томаяпо
Копа Судамерикана, 1 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
05.04.2024
Дельфин
Копа Судамерикана, 3 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
25.04.2024
Бельграно
Копа Судамерикана, 2 тур
Интернасьонал
0 : 0
11.04.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
08.04.2024
Реал Санта-Крус
Копа Судамерикана, 1 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
05.04.2024
Дельфин
Боливия. Примера, 7 тур
Сан-Антонио Було-Було
3 : 0
30.03.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 7 тур
Реал Санта-Крус
2 : 3
12.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
08.04.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 6 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
13.03.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
08.03.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 4 тур
Реал Санта-Крус
0 : 3
04.03.2024
Сан-Антонио Було-Було
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Реал Санта-Крус
Реал Томаяпо - Реал Санта-Крус: обзор матча 08 апреля 2024
Реал Томаяпо
08.04.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Реал Санта-Крус
36'
S. Cuiza
45+3'
M. Tomianovic
55'
W. Antelo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реал Томаяпо - Реал Санта-Крус
Матч завершен
Замена
Hallysson Padilha
️️️️➡️️
Mirko Tomianovic
89'
87'
Замена
Anderson Treminio
️️️️➡️️
Yohan Parra
Замена
Rai Lima
️️️️➡️️
Leandro Maygua
78'
Желтая карточка
Mirko Tomianovic
74'
Замена
J. Ortega
️️️️➡️️
Vladimir Castellón
61'
Желтая карточка
Leonardo Justiniano
59'
55'
ГОЛ! 2:1
Walter Antelo
Пенальти не реализован
Vladimir Castellón
53'
46'
Замена
Walter Antelo
️️️️➡️️
Ricardo Suárez
ГОЛ! 2:0
Mirko Tomianovic
45'
+3
Желтая карточка
Leandro Maygua
44'
ГОЛ! 1:0
Santiago Cuiza
36'
Пенальти не реализован
Vladimir Castellón
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
21
Matias Noble
ЦЗ
38
Santiago Cuiza
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
31
Vladimir Castellón
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
7
Mijaíl Avilés
ЦП
12
Mirko Tomianovic
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
ВР
14
Jean Carlos López
ЦЗ
30
Ricardo Suárez
ЦЗ
2
Luis Ruano
ЦЗ
6
Mario Ovando
(К)
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
10
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
20
Yohan Parra
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
19
Hallysson Padilha
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
26
Rai Lima
ЦП
11
Mateo Hernandez
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Реал Санта-Крус
12
Jimmy Roca
ВР
3
Walter Antelo
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
32
Mateo Soliz
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
9
Anderson Treminio
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
2-5-2
23
21
38
10
7
12
22
29
31
20
3-5
1
14
30
2
6
16
10
20
15
12
19
19
12
10
26
26
10
30
3
3
30
20
9
9
20
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Реал Санта-Крус
25
Álex Arancibia
ВР
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
11
Mateo Hernandez
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
12
Jimmy Roca
ВР
4
Brian López
ЦЗ
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
32
Mateo Soliz
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
11
Mateo Hernandez
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Остались в запасе
12
Jimmy Roca
ВР
4
Brian López
ЦЗ
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
32
Mateo Soliz
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Реал Томаяпо - Реал Санта-Крус
3
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
3
2
Офсайды
2
0
Количество передач
96
50
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+