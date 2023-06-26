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Сан-Хосе
Боливар
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
26 июня 2023, 20:32
2
Неймару разбили лицо во время матча с Боливией
7 октября 2016, 09:12
7
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
26 июня 2023, 20:32
2
Неймару разбили лицо во время матча с Боливией
7 октября 2016, 09:12
7
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Сан-Хосе
Боливар
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Кубок Либертадорес, 2 тур
Боливар
3 : 2
12.04.2024
Мильонариос
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Кубок Либертадорес, 2 тур
Боливар
3 : 2
12.04.2024
Мильонариос
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе - Боливар
Сан-Хосе - Боливар: обзор матча 07 апреля 2024
Сан-Хосе
07.04.2024, воскресенье, 23:00
Боливия. Примера, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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Боливар
18'
J. Sanguinetti
74'
H. Sanchez
90+2'
К. Альгараньяс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сан-Хосе - Боливар
Матч завершен
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1
Кармело Альгараньяс
84'
Желтая карточка
Renzo Orihuela
81'
Желтая карточка
Хесус Сагредо
ГОЛ! 2:0
H. Sanchez
74'
69'
Замена
Renzo Orihuela
️️️️➡️️
Эрвин Сааведра
46'
Замена
Фернандо Сауседо
️️️️➡️️
Y. Rocha
46'
Замена
P. Rodriguez
️️️️➡️️
Miguel Villaroel
46'
Замена
Хесус Сагредо
️️️️➡️️
Хосе Сагредо
40'
Желтая карточка
Ervin Vaca
Желтая карточка
S. Torres
28'
ГОЛ! 1:0
J. Sanguinetti
18'
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Статистика матча Сан-Хосе - Боливар
1
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
6
Офсайды
0
2
Количество передач
218
529
Сейвы
7
5
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
9
3
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