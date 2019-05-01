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Стронгест
Сан-Антонио Було-Було
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
1 мая 2019, 17:20
4
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
1 мая 2019, 17:20
4
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Стронгест
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Стронгест
1 : 3
28.04.2024
Университарио де Винто
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
0 : 1
21.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було

Стронгест - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 06 апреля 2024

Стронгест
06.04.2024, суббота, 01:00
Боливия. Примера, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сан-Антонио Було-Було
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Стронгест - Сан-Антонио Було-Було
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Россия
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