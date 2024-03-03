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Хорхе Вильстерманн
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 4 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 2
03.03.2024
Боливар
Боливия. Примера, 5 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 1
10.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 6 тур
Боливар
2 : 1
15.03.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 8 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
07.04.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 6 тур
Боливар
2 : 1
15.03.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 5 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 1
10.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 4 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 2
03.03.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Сан-Хосе
Хорхе Вильстерманн - Сан-Хосе: обзор матча 02 апреля 2024
Хорхе Вильстерманн
02.04.2024, вторник, 02:00
Боливия. Примера, 7 тур
3 : 3
Матч завершен
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Сан-Хосе
60'
A. Nahuelpán
63'
A. Nahuelpán
72'
A. Nahuelpán
31'
J. Sanguinetti
83'
H. Sanchez
90+5'
H. Sanchez (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хорхе Вильстерманн - Сан-Хосе
Матч завершен
Замена
Rudy Cardozo
️️️️➡️️
Gabriel Esparza
90'
+6
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:3
H. Sanchez
Вторая желтая
Cristhian Machado
90'
+4
Желтая карточка
Cristhian Machado
90'
+2
83'
ГОЛ! 3:2
H. Sanchez
Желтая карточка
Ariel Nahuelpán
82'
ГОЛ! 3:1
Ariel Nahuelpán
72'
Желтая карточка
Santiago Echeverria
70'
Замена
Cristhian Machado
️️️️➡️️
Алехандро Чумасеро
69'
ГОЛ! 2:1
Ariel Nahuelpán
63'
62'
Замена
H. Sanchez
️️️️➡️️
H. Rodriguez
Замена
Luis Francisco Rodriguez Zegada
️️️️➡️️
Marvin Bejarano
61'
ГОЛ! 1:1
Ariel Nahuelpán
60'
59'
Желтая карточка
V. Melgar
Желтая карточка
Gabriel Esparza
57'
Желтая карточка
Алехандро Чумасеро
55'
Замена
Widen Saucedo
️️️️➡️️
Gonzalo Castillo
46'
45'
+4
Желтая карточка
H. Rodriguez
31'
ГОЛ! 0:1
J. Sanguinetti
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Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Сан-Хосе
5
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
11
Количество передач
302
238
Сейвы
3
7
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
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