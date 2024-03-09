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Насьональ Потоси
Роял Пари
Боливия. Примера, 5 тур
Роял Пари
1 : 1
09.03.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 1 тур
Аврора
4 : 1
21.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 7 тур
Насьональ Потоси
2 : 0
31.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 8 тур
Блуминг
2 : 1
06.04.2024
Насьональ Потоси
Копа Судамерикана, 3 тур
Спортиво Триниденс
2 : 0
24.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
2 : 0
17.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Насьональ Потоси
0 : 1
15.04.2024
Университарио де Винто
Копа Судамерикана, 2 тур
Форталеза
5 : 0
11.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 8 тур
Блуминг
2 : 1
06.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 8 тур
Роял Пари
0 : 0
06.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 7 тур
Насьональ Потоси
2 : 0
31.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 1 тур
Аврора
4 : 1
21.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 5 тур
Роял Пари
1 : 1
09.03.2024
Реал Томаяпо
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Расписание матчей
Боливия. Примера
Насьональ Потоси - Роял Пари
Насьональ Потоси - Роял Пари: обзор матча 31 марта 2024
Насьональ Потоси
31.03.2024, воскресенье, 02:00
Боливия. Примера, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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Роял Пари
65'
M. Prost
87'
G. Cristaldo
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Насьональ Потоси - Роял Пари
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
G. Cristaldo
87'
Замена
G. Cristaldo
️️️️➡️️
S. Galindo
83'
83'
Замена
Victor Morales
️️️️➡️️
Yosimar Quiñónes
Замена
W. Alvarez
️️️️➡️️
M. Prost
76'
Замена
J. Andia
️️️️➡️️
S. Guerra
76'
ГОЛ! 1:0
M. Prost
65'
32'
Желтая карточка
Diego Méndez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
1
Saidt Mustafa
ВР
2
Maximiliano Ortíz
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
6
Edisson Restrepo
ЦЗ
18
Pedro Azogue
ЦП
3
Javier Guerra
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
72
Sergio Gil
ЦЗ
3
Tobías Moriceau
ЦЗ
4
Eduardo Álvarez
ЦЗ
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
24
Celin Padilla
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
7
Thiago
(К)
ЦП
30
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
23
Oscar Baldomar
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
8
Luis Pavia
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
29
W. Alvarez
ЦФ
11
Omar Duarte
ЦФ
Роял Пари
1
Israel Peña
ВР
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
17
Manuel Bonilla
ЦЗ
10
Diefri Mensú
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
44
Victor Morales
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
3-2
1
2
16
6
18
3
4-5-1
13
3
4
27
72
24
6
23
7
28
30
29
29
23
44
44
23
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Роял Пари
25
Mauricio Adorno
ВР
23
Oscar Baldomar
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
8
Luis Pavia
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
11
Omar Duarte
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
1
Israel Peña
ВР
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
17
Manuel Bonilla
ЦЗ
10
Diefri Mensú
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Остались в запасе
25
Mauricio Adorno
ВР
23
Oscar Baldomar
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
8
Luis Pavia
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
11
Omar Duarte
ЦФ
Остались в запасе
1
Israel Peña
ВР
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
17
Manuel Bonilla
ЦЗ
10
Diefri Mensú
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Давид де ла Торре
Статистика матча Насьональ Потоси - Роял Пари
1
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
494
310
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
13
7
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