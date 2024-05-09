Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ботафого - ЛДУ
Ботафого - ЛДУ: обзор матча 09 мая 2024
Ботафого
09.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
ЛДУ
31'
Уго
69'
Ж. Сантос
45+1'
М. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - ЛДУ
Желтая карточка
Д. Эрнандес
90'
Замена
Ч. Че
️️️️
Д. Саварино
87'
82'
Желтая карточка
L. Piovi
77'
Замена
L. Alzugaray
️️️️
Г. Вильямиль
77'
Замена
А. Альварадо
️️️️
L. Estupinan
72'
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 2:1!
Ж. Сантос
Пас отдал
О. Ромеро
69'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Л. Энрике
68'
Замена
Грегоре
️️️️
Данило
68'
57'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Д. Хулио
Желтая карточка
Л. Энрике
56'
Желтая карточка
М. Фрейтас
51'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Жеффиньо
46'
45'
+7
Желтая карточка
М. Эстрада
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Эстрада
Пас отдал
L. Quinonez
Желтая карточка
Л. Халтер
45'
ГОЛ! 1:0!
Уго
Пас отдал
Л. Энрике
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
ЛДУ
22
Александер Домингес
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
21
L. Piovi
(К)
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
L. Estupinan
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
33
L. Quinonez
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
ЛДУ
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
88
Марко Ангуло
ОП
8
Joseph Espinoza
ЦП
30
L. Alzugaray
ЦФ
10
Andrés Parrales
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-2-1-3
12
Джон
16
Уго
5
Халтер
15
Баштуш
22
Суарес
15
Данило
17
Фрейтас
11
Саварино
47
Жеффиньо
7
Сантос
11
Энрике
2-3-1-4
22
Домингес
14
4
Аде
21
32
Родригес
15
Вильямиль
7
Хулио
33
11
Эстрада
9
Арсе
7
15
Данило
40
Грегоре
40
Грегоре
15
Данило
47
Жеффиньо
10
Ромеро
10
Ромеро
47
Жеффиньо
11
Саварино
3
Че Че
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
33
Эрнандес
33
Эрнандес
11
Энрике
15
Вильямиль
30
30
15
Вильямиль
7
Хулио
88
Ангуло
88
Ангуло
7
Хулио
7
10
Альварадо
10
Альварадо
7
Остались в запасе
Ботафого
ЛДУ
25
Роберто Фернандес
ВР
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
8
Joseph Espinoza
ЦП
10
Andrés Parrales
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
8
Joseph Espinoza
ЦП
10
Andrés Parrales
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Статистика матча Ботафого - ЛДУ
4
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
11
Офсайды
3
2
Количество передач
412
261
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.93
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 1
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
1 : 1
18.10.2026
ЛДУ
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
ЛДУ
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+