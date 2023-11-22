Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд

Бразилия в последних 3 матчах забила в 3 раза меньше, чем Сан-Марино

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории