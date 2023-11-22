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Сан-Марино
Сэйнт Китс и Невис
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
21 марта, 08:19
2
Бразилия в последних 3 матчах забила в 3 раза меньше, чем Сан-Марино
22 ноября 2023, 15:30
1
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории
20 ноября 2023, 21:39
0
Отбор Евро-2024. Казахстан Адиева победил Сан-Марино (3:1)
17 ноября 2023, 19:55
0
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
21 марта, 08:19
2
Бразилия в последних 3 матчах забила в 3 раза меньше, чем Сан-Марино
22 ноября 2023, 15:30
1
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории
20 ноября 2023, 21:39
0
Отбор Евро-2024. Казахстан Адиева победил Сан-Марино (3:1)
17 ноября 2023, 19:55
0
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
21 марта, 08:19
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сан-Марино
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
0 : 0
24.03.2024
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
0 : 0
24.03.2024
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
0 : 0
24.03.2024
Сэйнт Китс и Невис

Сан-Марино - Сэйнт Китс и Невис: обзор матча 24 марта 2024

Сан-Марино
24.03.2024, воскресенье, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Матч завершен
Сэйнт Китс и Невис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сан-Марино - Сэйнт Китс и Невис
Матч завершен
Замена
Маттео Витаиоли ️️️️➡️️ Никола Нанни
90' +4
Замена
Энрико Голинуччи ️️️️➡️️ Лоренцо Капиккьони
88'
Замена
Мануэль Баттистини ️️️️➡️️ Алессандро Д'Аддарио
87'
Замена
Samuel Pancotti ️️️️➡️️ Филиппо Берарди
68'
Желтая карточка
Микеле Чеволи
61'
Желтая карточка
Лоренцо Капиккьони
52'
33'
Желтая карточка
Harry Panayiotou
Желтая карточка
Никола Нанни
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
6
Данте Росси
ЛЗ
3
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
4
Лоренцо Капиккьони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Сэйнт Китс и Невис
22
Omari Sterling James
ЦП
9
Harry Panayiotou
ЦФ
Сан-Марино
23
Андреа Грандони
ЦЗ
13
Симоне Франциози
ПЗ
11
Мануэль Баттистини
ПЗ
19
Samuel Pancotti
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Сэйнт Китс и Невис
3-3-2
3
Този
5
Чеволи
6
Росси
17
Голинуччи
4
Капиккьони
2
Д'Аддарио
10
Берарди
9
Нанни
1-1
22
9
2
Д'Аддарио
11
Баттистини
11
Баттистини
2
Д'Аддарио
10
Берарди
19
19
10
Берарди
4
Капиккьони
8
Голинуччи
8
Голинуччи
4
Капиккьони
9
Нанни
7
Витаиоли
7
Витаиоли
9
Нанни
Остались в запасе
Сан-Марино
Сэйнт Китс и Невис
23
Андреа Грандони
ЦЗ
13
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
23
Андреа Грандони
ЦЗ
13
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Сан-Марино - Сэйнт Китс и Невис
3
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
20
10
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
Desiree Grundbacher, Switzerland
Стадион:
San Marino Stadium, Serravalle
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Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
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Гибралтар
- : -
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Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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