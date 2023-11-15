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Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер