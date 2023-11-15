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Малави
Кения
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
15 ноября 2023, 16:20
0
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
3 ноября 2023, 14:52
0
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
24 октября 2023, 14:27
4
Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова
19 октября 2023, 13:04
12
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
18 октября 2023, 14:20
12
Кубок Африки. Гол Хакими принес Марокко победу над Малави
26 января 2022, 00:02
1
«Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021
25 января 2022, 10:53
3
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
21 января 2022, 00:47
1
Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
18 января 2022, 20:55
1
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
14 января 2022, 21:12
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
15 ноября 2023, 16:20
0
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
3 ноября 2023, 14:52
0
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
24 октября 2023, 14:27
4
Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова
19 октября 2023, 13:04
12
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
18 октября 2023, 14:20
12
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Все
Малави
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Малави
0 : 3
23.03.2024
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Малави
0 : 3
23.03.2024
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Малави
0 : 3
23.03.2024
Кения

Малави - Кения: обзор матча 23 марта 2024

Малави
23.03.2024, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кения
1' М. Олунга
5' М. Олунга (П)
83' A. Timbe Masika
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Малави - Кения
Матч завершен
90' +1
Замена
Джона Аюнга ️️️️➡️️ Майкл Олунга
83'
ГОЛ! 0:3
Ayub Timbe Masika
Замена
Джон Банда ️️️️➡️️ Lloyd Aaron
81'
70'
Желтая карточка
Johnstone Omurwa
Пенальти не реализован
Lloyd Aaron
70'
68'
Желтая карточка
Майкл Олунга
63'
Замена
Amos Nondi ️️️️➡️️ Даниэль Аньембе
Желтая карточка
Стэнли Сануди
39'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Майкл Олунга
1'
ГОЛ! 0:1
Майкл Олунга
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
1
Brighton Munthali
ВР
5
Деннис Чембези
ЦЗ
4
Джабриль Окедина
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
14
Wisdom Mpinganjira
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
21
Robert Saizi
ЦП
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Кения
18
Patrick Matasi
ВР
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
12
Ричард Одада
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Малави
16
Innocent Nyasulu
ВР
7
Nickson Mwale
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
20
Chifundo Mphasi
ЦФ
Кения
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
19
Sichenje Collins
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
17
Amos Nondi
ЦП
22
Benson Omalla
ЦФ
9
Джона Аюнга
ЦФ
3-4-1
1
5
Чембези
4
Окедина
2
Сануди
14
8
Идана
21
6
11
Мханго
3-2-1-2
18
16
2
Окуму
6
24
Аньембе
4
12
Одада
7
14
Олунга
6
17
Банда
17
Банда
6
24
Аньембе
17
17
24
Аньембе
14
Олунга
9
Аюнга
9
Аюнга
14
Олунга
Остались в запасе
Малави
Кения
16
Innocent Nyasulu
ВР
7
Nickson Mwale
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
20
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
19
Sichenje Collins
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
22
Benson Omalla
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
16
Innocent Nyasulu
ВР
7
Nickson Mwale
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
20
Chifundo Mphasi
ЦФ
Остались в запасе
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
19
Sichenje Collins
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
22
Benson Omalla
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Малави - Кения
1
2
Желтые карточки
1
2
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Боливия
- : -
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Мексика
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Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
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Албания
- : -
03.06.2024
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