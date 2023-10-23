В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией
Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки
Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России
Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией
Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки
Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф
Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России
Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
После гола в ворота Конго, выведшего Египет на ЧМ-2018, в честь Салаха назвали школу