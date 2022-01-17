Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю

«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»