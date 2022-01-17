Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»