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Эфиопия
Лесото
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
17 января 2022, 20:59
1
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
13 января 2022, 20:55
3
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
10 января 2022, 00:29
2
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
27 августа 2021, 13:38
99
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
30 марта 2021, 22:59
2
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
17 января 2022, 20:59
1
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
13 января 2022, 20:55
3
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
10 января 2022, 00:29
2
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
30 марта 2021, 22:59
2
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
27 августа 2021, 13:38
99
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Последние матчи
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Эфиопия
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
1 : 2
21.03.2024
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
2 : 1
24.03.2024
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
2 : 1
24.03.2024
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
1 : 2
21.03.2024
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
2 : 1
24.03.2024
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
1 : 2
21.03.2024
Лесото

Эфиопия - Лесото: обзор матча 21 марта 2024

Эфиопия
21.03.2024, четверг, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Матч завершен
Лесото
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Эфиопия - Лесото
1
Желтые карточки
0
1
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Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
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Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
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Гибралтар
- : -
03.06.2024
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Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
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- : -
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- : -
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Лихтенштейн
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