«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
«Лацио» – «Ювентус»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 23 апреля
«Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024