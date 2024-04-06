Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ювентус
Лацио
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
28 апреля, 08:58
0
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
27 апреля, 20:55
2
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
«Ювентус» – «Милан»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 10:07
0
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»
28 апреля, 08:58
0
Серия А. «Ювентус» и «Милан» голов не забили (0:0)
27 апреля, 20:55
2
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
24 апреля, 11:01
0
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
23 апреля, 23:59
0
«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:45
0
«Лацио» – «Ювентус»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 23 апреля
23 апреля, 09:24
0
«Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:48
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 0
06.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
07.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
13.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
23.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
2 : 2
19.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
13.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
07.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 0
27.04.2024
Верона
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
23.04.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 0
06.04.2024
Лацио

Ювентус - Лацио: обзор матча 02 апреля 2024

Ювентус
02.04.2024, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лацио
50' Ф. Кьеза
64' Д. Влахович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ювентус - Лацио
Матч завершен
Замена
Карлос Алькарас ️️️️➡️️ Уэстон МакКенни
89'
Замена
Алекс Сандро ️️️️➡️️ Филип Костич
89'
Замена
Мойзе Кен ️️️️➡️️ Душан Влахович
86'
Желтая карточка
Тимоти Веа
85'
81'
Замена
Эльсеид Хюсай ️️️️➡️️ Марио Гила
Замена
Тимоти Веа ️️️️➡️️ Андреа Камбьясо
81'
Замена
Кенан Йылдыз ️️️️➡️️ Федерико Кьеза
81'
73'
Замена
Валентин Кастелланос ️️️️➡️️ Чиро Иммобиле
72'
Замена
Даичи Камада ️️️️➡️️ Луис Альберто
ГОЛ! 2:0
Душан Влахович
64'
ГОЛ! 1:0
Федерико Кьеза
50'
46'
Замена
Николо Казале ️️️️➡️️ Патрик
Желтая карточка
Федерико Гатти
37'
14'
Замена
Густав Исаксен ️️️️➡️️ Маттиа Дзакканьи
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
11
Филип Костич
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Адриан Рабьо
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
10
Луис Альберто
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
12
Алекс Сандро
ЛЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
26
Карлос Алькарас
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Мойзе Кен
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Кенан Йылдыз
ЦФ
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Даичи Камада
АП
18
Густав Исаксен
ПП
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
4
Гатти
6
Данило
5
Локателли
11
Костич
16
МакКенни
25
Рабьо
7
Кьеза
9
Влахович
4-2-3-1
35
Мандас
77
Марушич
4
Патрик
34
Гила
13
Романьоли
5
Весино
8
Гендузи
20
Дзакканьи
10
Альберто
7
Андерсон
17
Иммобиле
11
Костич
12
Сандро
12
Сандро
11
Костич
16
МакКенни
26
Алькарас
26
Алькарас
16
МакКенни
9
Влахович
18
Кен
18
Кен
9
Влахович
27
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
27
Камбьясо
7
Кьеза
15
Йылдыз
15
Йылдыз
7
Кьеза
4
Патрик
15
Казале
15
Казале
4
Патрик
34
Гила
23
Хюсай
23
Хюсай
34
Гила
10
Альберто
6
Камада
6
Камада
10
Альберто
20
Дзакканьи
18
Исаксен
18
Исаксен
20
Дзакканьи
17
Иммобиле
19
Кастелланос
19
Кастелланос
17
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
391
549
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок
Аталанта
- : -
15.05.2024
Ювентус
Италия. Кубок
Аталанта
- : -
15.05.2024
Ювентус
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+