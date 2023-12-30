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Эредиано
Пачука
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
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Последние матчи
Все
Эредиано
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Эредиано
2 : 0
06.03.2024
Робингуд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Робингуд
1 : 1
14.03.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Робингуд
1 : 1
14.03.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Эредиано
2 : 0
06.03.2024
Робингуд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион

Эредиано - Пачука: обзор матча 04 апреля 2024

Эредиано
04.04.2024, четверг, 05:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
0 : 5
Матч завершен
Пачука
3' Х. Саломон Рондон
16' Х. Саломон Рондон
55' A. Dominguez Figueroa
68' Х. Саломон Рондон
90' A. Bautista
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Эредиано - Пачука
Матч завершен
90'
ГОЛ! 0:5
Alan Bautista
Замена
Joshua Canales ️️️️➡️️ Аллан Крус
79'
79'
Замена
Roberto de la Rosa ️️️️➡️️ Хосе Саломон Рондон
Замена
Francisco Rodriguez ️️️️➡️️ A. Garza
79'
Замена
D. Araya ️️️️➡️️ Aarón Salazar
72'
Замена
John Jairo Ruiz ️️️️➡️️ Elías Aguilar
72'
Желтая карточка
Aarón Salazar
70'
69'
Замена
Pedro Pedraza ️️️️➡️️ Nelson Deossa
69'
Замена
Alan Bautista ️️️️➡️️ Erick Sánchez
68'
ГОЛ! 0:4
Хосе Саломон Рондон
65'
Желтая карточка
Луис Родригес
55'
ГОЛ! 0:3
Alexei Dominguez Figueroa
53'
Замена
Alexei Dominguez Figueroa ️️️️➡️️ Miguel Rodriguez
16'
ГОЛ! 0:2
Хосе Саломон Рондон
3'
ГОЛ! 0:1
Хосе Саломон Рондон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эредиано
23
Alexandre Lezcano
ВР
21
Everardo Rubio
ЦЗ
3
Fernán Faerron
ЦЗ
2
Aarón Salazar
ЦЗ
5
Haxzel Quiros
ЦЗ
10
Elías Aguilar
(К) ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
34
Andy Rojas
ЦФ
Главный тренер
Эктор Альтамирано
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
33
Andres Arroyo
ЦЗ
22
Gustavo Cabral
(К) ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
6
Nelson Deossa
ЦП
8
Bryan González
ЦП
99
Miguel Rodriguez
ЦП
96
Elias Montiel
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Erick Sánchez
ЦФ
Эредиано
31
Steven Orias
ВР
24
Miguel Basulto
ЦЗ
20
Joshua Canales
ЦП
94
John Jairo Ruiz
ЦП
98
Aaron Murillo
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
14
Arturo Campos
ЦП
28
Жерсон Торрес
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Yendrick Ruiz
ЦФ
90
Francisco Rodriguez
ЦФ
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
5
Pedro Pedraza
ЦП
90
Owen González
ЦП
88
Alan Bautista
ЦП
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
4-3-1
23
21
2
5
3
10
8
Крус
17
Техеда
34
3-4-1-2
25
33
22
24
Родригес
8
99
96
6
11
Идрисси
10
23
Рондон
8
Крус
20
20
8
Крус
10
94
94
10
90
90
6
5
5
6
10
88
88
10
99
87
87
99
23
Рондон
9
9
23
Рондон
Остались в запасе
Эредиано
Пачука
31
Steven Orias
ВР
24
Miguel Basulto
ЦЗ
98
Aaron Murillo
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
14
Arturo Campos
ЦП
28
Жерсон Торрес
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Yendrick Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Эктор Альтамирано
31
Jose Eulogio
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
15
Israel Luna
ЦФ
Остались в запасе
31
Steven Orias
ВР
24
Miguel Basulto
ЦЗ
98
Aaron Murillo
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
14
Arturo Campos
ЦП
28
Жерсон Торрес
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Yendrick Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
15
Israel Luna
ЦФ
Главный тренер
Эктор Альтамирано
Статистика матча Эредиано - Пачука
1
1
Всего ударов по воротам
7
28
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
14
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
359
599
Сейвы
5
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tori Penso, USA
Стадион:
Estadio Eladio Rosabal Cordero, Heredia
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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