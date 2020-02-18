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Динамо
Волунтари
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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Динамо
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари

Динамо - Волунтари: обзор матча 26 апреля 2024

Динамо
26.04.2024, пятница, 20:00
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 1
Матч завершен
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Волунтари
35' Э. Гнаоре
37' B. Cascini
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Волунтари
Матч завершен
85'
Замена
Lukáš Droppa ️️️️➡️️ Grigore Ioan Turda
85'
Замена
C. Paz ️️️️➡️️ Раду Бобоц
Замена
Antonio Alexandru Bordușanu ️️️️➡️️ Costin Amzăr
85'
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Gabriel
85'
79'
Желтая карточка
Grigore Ioan Turda
79'
Замена
D. Florea ️️️️➡️️ Adam Nemec
73'
Желтая карточка
Robert Popescu
Желтая карточка
Дарко Велкоски
70'
68'
Замена
Николаэ Кырнац ️️️️➡️️ Bautista Cascini
Замена
Daniel Iglesias ️️️️➡️️ Домагой Павичич
59'
Замена
Dennis Politic ️️️️➡️️ Георгий Миланов
59'
56'
Желтая карточка
Насер Алийи
37'
ГОЛ! 1:1
Bautista Cascini
ГОЛ! 1:0
Эдди Гнаоре
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
18
Домагой Павичич
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
Георгий Миланов
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
7
Насер Алийи
ЛЗ
34
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К) ЦЗ
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
28
Bautista Cascini
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
15
David Irimia
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
17
Dennis Politic
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Волунтари
1
Octavian Vâlceanu
ВР
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
23
Николаэ Кырнац
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Andrei Dumiter
ЦФ
20
Robert Popescu
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
4-4-1
1
31
23
2
28
18
Павичич
8
Гнаоре
77
Миланов
24
Велкоски
9
Селмани
3-2-2
88
Хесус Фернандес
34
Матрикарди
5
Армаш
26
27
Бобоц
7
Алийи
77
28
31
20
20
31
77
Миланов
17
17
77
Миланов
18
Павичич
10
10
18
Павичич
26
6
6
26
28
23
Кырнац
23
Кырнац
28
Остались в запасе
Динамо
Волунтари
39
Дориан Райлеан
ВР
15
David Irimia
ЦЗ
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Octavian Vâlceanu
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Andrei Dumiter
ЦФ
20
Robert Popescu
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
15
David Irimia
ЦЗ
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
1
Octavian Vâlceanu
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Andrei Dumiter
ЦФ
20
Robert Popescu
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Динамо - Волунтари
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
15
Количество передач
483
337
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску (Бухарест)
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
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Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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