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Петролул
0 : 4
06.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 4 тур
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1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
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Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
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Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
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Румыния. Лига I, 6 тур
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0 : 0
23.04.2024
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Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
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Ботошани
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Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - У Крайова 1948
Волунтари - У Крайова 1948: обзор матча 23 апреля 2024
Волунтари
23.04.2024, вторник, 17:00
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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У Крайова 1948
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Комментарии
Протокол Волунтари - У Крайова 1948
Матч завершен
Желтая карточка
Насер Алийи
90'
+4
Желтая карточка
Bautista Cascini
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Andrei Dragu
85'
Замена
Andrei Dragu
️️️️➡️️
D. Albu
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Adam Nemec
76'
72'
Замена
Y. Bahassa
️️️️➡️️
S. Sidibe
60'
Замена
Alexandru Blidar
️️️️➡️️
Vladislav Blănuță
60'
Замена
A. Chitu
️️️️➡️️
W. Baeten
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
M. Radut
60'
Желтая карточка
M. Radut
55'
46'
Замена
S. Sidibe
️️️️➡️️
V. Pop
29'
Желтая карточка
V. Pop
Красная карточка
Ricardinho
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
7
Насер Алийи
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
34
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
20
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
У Крайова 1948
50
Ion Gurau
ВР
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
10
Juan Bauza
ЦП
99
Vladislav Blănuță
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Волунтари
1
Octavian Vâlceanu
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
23
Николаэ Кырнац
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
9
Andrei Dumiter
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
3-2-2
88
Хесус Фернандес
24
5
Армаш
34
Матрикарди
7
Алийи
27
Бобоц
77
20
1-1-3
50
3
10
4
72
99
23
Кырнац
23
Кырнац
77
9
9
77
7
7
99
15
15
99
51
51
Остались в запасе
Волунтари
У Крайова 1948
1
Octavian Vâlceanu
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
Cristian Merloi
ЦФ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Octavian Vâlceanu
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
Cristian Merloi
ЦФ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Остались в запасе
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Волунтари - У Крайова 1948
3
1
2
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
294
595
Сейвы
5
0
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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- : -
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Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
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