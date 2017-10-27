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Петролул
Волунтари
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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Петролул
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Волунтари
Петролул - Волунтари: обзор матча 06 апреля 2024
Петролул
06.04.2024, суббота, 17:30
Румыния. Лига I, 3 тур
0 : 4
Матч завершен
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Волунтари
20'
В. Раца
24'
И. Армаш
45+5'
A. Nemec
60'
C. Merloi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Петролул - Волунтари
Матч завершен
90'
+1
Замена
Robert Popescu
️️️️➡️️
Насер Алийи
75'
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
Adam Nemec
Замена
T. Jyry
️️️️➡️️
IsmaÃ«l DiomandÃ©
68'
Замена
Mario Bratu
️️️️➡️️
Александру Муси
64'
60'
ГОЛ! 0:4
Cristian Merloi
Желтая карточка
IsmaÃ«l DiomandÃ©
51'
Замена
Альбин Бериша
️️️️➡️️
Christian Irobiso
46'
Замена
Alexandru Ișfan
️️️️➡️️
Lucian Dumitriu
46'
Замена
Bart Meijers
️️️️➡️️
Marian Huja
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:3
Adam Nemec
45'
Замена
Cristian Merloi
️️️️➡️️
D. Andrei
44'
Желтая карточка
Andrei Dumiter
Желтая карточка
Valentin Țicu
44'
24'
ГОЛ! 0:2
Игорь Армаш
20'
ГОЛ! 0:1
Вадим Раца
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
5
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
8
Жаир
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
99
Александру Муси
АП
19
Christian Irobiso
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Волунтари
1
Octavian Vâlceanu
ВР
7
Насер Алийи
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
34
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
77
Adam Nemec
ЦФ
9
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
3
Bart Meijers
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
11
Takayuki Seto
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
97
Augustin Dumitrache
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
23
Николаэ Кырнац
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
20
Robert Popescu
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
3-4-1-2
38
Зима
5
4
2
44
8
Жаир
82
20
Ханка
99
Муси
7
19
3-2-2
1
24
5
Армаш
34
Матрикарди
27
Бобоц
7
Алийи
9
77
2
3
3
2
44
31
31
44
99
Муси
10
10
99
Муси
19
9
Бериша
9
Бериша
19
82
6
6
82
77
23
Кырнац
23
Кырнац
77
7
Алийи
20
20
7
Алийи
10
10
Остались в запасе
Петролул
Волунтари
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
11
Takayuki Seto
ЦП
97
Augustin Dumitrache
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
88
Хесус Фернандес
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
11
Takayuki Seto
ЦП
97
Augustin Dumitrache
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Петролул - Волунтари
2
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
6
Офсайды
2
2
Количество передач
399
505
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
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