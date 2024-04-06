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Волунтари
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 1
20.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Волунтари
1 : 1
13.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Херманнштадт
Волунтари - Херманнштадт: обзор матча 29 марта 2024
Волунтари
29.03.2024, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Херманнштадт
70'
C. Merloi (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волунтари - Херманнштадт
Матч завершен
Замена
M. Radut
️️️️➡️️
Насер Алийи
86'
Замена
Grigore Ioan Turda
️️️️➡️️
Ricardinho
85'
81'
Замена
Rúben Fonseca
️️️️➡️️
Sota Mino
76'
Желтая карточка
Mihai Butean
Замена
Bautista Cascini
️️️️➡️️
L. Crepulja
74'
71'
Замена
Габриэл Янку
️️️️➡️️
Cristian Neguț
ГОЛ с пенальти! 1:0
Cristian Merloi
70'
Замена
Cristian Merloi
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
63'
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
Andrei Dumiter
63'
Желтая карточка
L. Crepulja
51'
46'
Замена
Ианис Стоица
️️️️➡️️
Alexandru Daniel Jipa
15'
Желтая карточка
Sota Mino
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
1
Octavian Vâlceanu
ВР
7
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
34
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
80
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Херманнштадт
16
Алессандро Мургиа
ВР
25
Cătălin Căbuz
ВР
28
Раул Опруц
ЛЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
17
Mihai Butean
ЦЗ
97
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
14
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
26
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
26
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
23
Николаэ Кырнац
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
28
Bautista Cascini
ЦФ
10
Cristian Merloi
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
11
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
2
Paolo Medina
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
3-2-2
1
5
Армаш
34
Матрикарди
24
7
Алийи
22
Раца
9
80
4-3-2
16
Мургиа
4
5
17
28
Опруц
97
14
96
26
30
24
26
26
24
9
23
Кырнац
23
Кырнац
9
28
28
80
10
10
80
26
10
Янку
10
Янку
26
14
99
99
14
97
7
Стоица
7
Стоица
97
Остались в запасе
Волунтари
Херманнштадт
88
Хесус Фернандес
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
11
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
11
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Волунтари - Херманнштадт
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
19
9
Офсайды
3
0
Количество передач
424
481
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Szabolcs Kovacs, Romania
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
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