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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Рапид
Сепси - Рапид: обзор матча 10 мая 2024
Сепси
10.05.2024, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
3 : 2
Завершен
Рапид
21'
Г. Дебелюх
40'
Г. Дебелюх
45+1'
И. Алими
17'
К. Петрила
63'
B. Burmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сепси - Рапид
Желтая карточка
М. Стефанеску
90'
+4
83'
Замена
J. Papeau
️️️️
М. Кяйт
Замена
Р. Варга
️️️️
К. Варга
78'
Замена
Ф. Стефан
️️️️
Ш. Каллаку
78'
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
65'
63'
ГОЛ! 3:2!
B. Burmaz
Пас отдал
Р. Оайдэ
59'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
А. Ррахмани
59'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
К. Петрила
54'
Пенальти не реализован!
А. Ррахмани
Замена
D. Renta
️️️️
D. Oroian
46'
ГОЛ! 3:1!
И. Алими
Пас отдал
К. Варга
45'
+1
42'
Замена
C. Sapunaru
️️️️
Д. Григоре
ГОЛ! 2:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
C. Matei
40'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
D. Oroian
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Петрила
Пас отдал
А. Ррахмани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Рапид
99
Bogdan Ungureanu
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Маттиас Кяйт
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
3-3-2-3
2
Думитреску
13
Чоботарию
17
59
Каллаку
4
Алими
10
7
Варга
11
Стефанеску
82
27
Дебелюх
33
4-2-2-2
99
13
Григоре
24
6
19
14
Кяйт
26
Оайдэ
10
Петрила
7
Красники
11
7
Ррахмани
59
Каллаку
96
Стефан
96
Стефан
59
Каллаку
17
24
24
17
10
77
77
10
7
Варга
17
Варга
17
Варга
7
Варга
14
Кяйт
77
77
14
Кяйт
13
Григоре
22
22
13
Григоре
7
Ррахмани
8
Хасани
8
Хасани
7
Ррахмани
10
Петрила
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Петрила
Остались в запасе
Сепси
Рапид
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Сепси - Рапид
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
369
359
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
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Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
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