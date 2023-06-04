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Машук-КМВ
Торпедо Миасс
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
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Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс

Машук-КМВ - Торпедо Миасс: обзор матча 18 марта 2024

Машук-КМВ
18.03.2024, понедельник, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
2 : 3
Матч завершен
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Торпедо Миасс
72' А. Хутов (П)
81' М. Мусаев
25' Д. Кузьмин
52' В. Шпитальный
89' В. Ульяновский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Машук-КМВ - Торпедо Миасс
Матч завершен
90' +2
Замена
Алексей Емельянов ️️️️➡️️ Алексей Амелин
89'
ГОЛ! 2:3
Владимир Ульяновский
88'
Желтая карточка
Денис Замятин
88'
Замена
Алексей Емельянов ️️️️➡️️ Денис Замятин
Замена
Марат Тлехугов ️️️️➡️️ Раджаб Гусенгаджиев
83'
ГОЛ! 2:2
Магомед Мусаев
81'
79'
Желтая карточка
Алексей Амелин
76'
Замена
Евгений Черкес ️️️️➡️️ Марк Аквазба
75'
Желтая карточка
Марк Аквазба
Желтая карточка
Мутаалим Магомедов
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Анзор Хутов
72'
65'
Замена
Владимир Ульяновский ️️️️➡️️ Владислав Шпитальный
65'
Замена
Егор Поздняков ️️️️➡️️ Иван Мацигура
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Руслан Суанов
55'
Замена
Мутаалим Магомедов ️️️️➡️️ Николай Иванов
55'
52'
ГОЛ! 0:2
Владислав Шпитальный
Замена
Ислам Пеков ️️️️➡️️ Руслан Хагур
46'
Замена
Арутюн Григорян ️️️️➡️️ Магомед Магомедов
46'
25'
ГОЛ! 0:1
Дмитрий Кузьмин
Желтая карточка
Магомед Магомедов
22'
17'
Желтая карточка
Евгений Лопатько
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
7
Анзор Хутов
ПВ
7
Магомед Магомедов
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
6
Семен Черепанов
ЦЗ
23
Дмитрий Прутов
ОП
14
Алексей Амелин
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
17
Марк Аквазба
АП
97
Иван Мацигура
ЛВ
7
Денис Замятин
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Машук-КМВ
6
Ислам Пеков
ОП
23
Магомед Мусаев
ЦФ
1
Александр Дьячков
ВР
47
Роман Тимаков
ЦП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
57
Марат Тлехугов
ПВ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
Торпедо Миасс
21
Александр Давыденко
ЛВ
19
Егор Поздняков
ОП
99
Владимир Ульяновский
ЦФ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
20
Евгений Черкес
ЦП
16
Илья Игнатьев
ВР
8
Алексей Емельянов
АП
72
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
4-1-1-2-2
30
Саганович
3
Хагур
33
Глойдман
5
Саидов
21
Кусков
15
Гусенгаджиев
10
Иванов
7
Хутов
7
Магомедов
13
Бутенко
99
Суанов
3-1-3-3
27
Ковалев
33
Федосюк
5
Лопатько
6
Черепанов
23
Прутов
7
Замятин
17
Аквазба
97
Мацигура
9
Шпитальный
22
Кузьмин
14
Амелин
3
Хагур
6
Пеков
6
Пеков
3
Хагур
99
Суанов
23
Мусаев
23
Мусаев
99
Суанов
15
Гусенгаджиев
57
Тлехугов
57
Тлехугов
15
Гусенгаджиев
10
Иванов
8
Магомедов
8
Магомедов
10
Иванов
7
Магомедов
70
Григорян
70
Григорян
7
Магомедов
97
Мацигура
19
Поздняков
19
Поздняков
97
Мацигура
9
Шпитальный
99
Ульяновский
99
Ульяновский
9
Шпитальный
17
Аквазба
20
Черкес
20
Черкес
17
Аквазба
14
Амелин
8
Емельянов
8
Емельянов
14
Амелин
Остались в запасе
Машук-КМВ
Торпедо Миасс
1
Александр Дьячков
ВР
47
Роман Тимаков
ЦП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
21
Александр Давыденко
ЛВ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
16
Илья Игнатьев
ВР
72
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
1
Александр Дьячков
ВР
47
Роман Тимаков
ЦП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Остались в запасе
21
Александр Давыденко
ЛВ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
16
Илья Игнатьев
ВР
72
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Машук-КМВ - Торпедо Миасс
2
4
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Посещаемость:
315
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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04.05.2024
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Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
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- : -
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- : -
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- : -
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- : -
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