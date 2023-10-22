Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Панетоликос
Атромитос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Панетоликос
Атромитос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

Панетоликос - Атромитос: обзор матча 27 апреля 2024

Панетоликос
27.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Атромитос
53' Д. Табидзе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - Атромитос
Матч завершен
Вторая желтая
Джемал Табидзе
90' +6
Желтая карточка
Илиас Хадзитеодоридис
90' +4
87'
Вторая желтая
Пьер Кунде
Замена
Bruno Duarte ️️️️➡️️ Хуанпи
86'
Замена
Михалис Бакакис ️️️️➡️️ Мариос Оиконому
86'
81'
Замена
Antonis Trimmatis ️️️️➡️️ Кирьякос Кивракидис
73'
Замена
Карол Ангильский ️️️️➡️️ Никос Вергос
73'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Андреас Кюн
73'
Замена
Denzel Jubitana ️️️️➡️️ Лукас Асеведо
72'
Желтая карточка
Кирьякос Кивракидис
Замена
Жоау Педру ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
68'
Замена
Илиас Хадзитеодоридис ️️️️➡️️ Георгиос Лиавас
68'
60'
Желтая карточка
Лукас Асеведо
ГОЛ! 1:0
Джемал Табидзе
53'
Желтая карточка
Джемал Табидзе
47'
Желтая карточка
Георгиос Лиавас
33'
31'
Желтая карточка
Пьер Кунде
Желтая карточка
Факундо Перес
29'
11'
Желтая карточка
Андреас Кюн
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
47
Александрос Малис
(К) ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
34
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К) ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Эдер Гонсалес
ОП
26
Пьер Кунде
ЦП
18
Диего Валенсия
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Атромитос
42
Christos Dimos
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
14
Карол Ангильский
ЦФ
4-2-1-1
13
47
Малис
6
Оиконому
4
Табидзе
54
Лиавас
34
Перес
35
Мавриас
10
Хуанпи
15
3-3-2-2
1
5
Асеведо
19
Кивракидис
33
Цавеллас
28
Де Бок
6
Гонсалес
3
Атанасиу
26
Кунде
30
Кюн
9
Вергос
18
Валенсия
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
6
Оиконому
2
Бакакис
2
Бакакис
6
Оиконому
10
Хуанпи
26
26
10
Хуанпи
15
45
Педру
45
Педру
15
5
Асеведо
11
11
5
Асеведо
30
Кюн
29
Вракас
29
Вракас
30
Кюн
19
Кивракидис
20
20
19
Кивракидис
9
Вергос
14
Ангильский
14
Ангильский
9
Вергос
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
32
Антонис Стергиакис
ВР
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
42
Christos Dimos
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
31
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
42
Christos Dimos
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
31
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
9
Офсайды
0
5
Количество передач
367
344
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vasilios Fotias, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+