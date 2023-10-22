У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу