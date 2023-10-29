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Кифисиас
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
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Кифисиас
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Греция. Суперлига, 2 тур
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4 : 1
30.03.2024
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Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

Кифисиас - ПАС: обзор матча 27 апреля 2024

Кифисиас
27.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Матч завершен
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ПАС
26' С. Нинис
81' О. Ожегович (П)
36' К. Росеро
74' M. Begala
90+3' К. Росеро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кифисиас - ПАС
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 2:3
Кевин Росеро
88'
Замена
Георгиос Памлидис ️️️️➡️️ Pedro Conde
Замена
Душан Йованчич ️️️️➡️️ Facundo Soloa
82'
81'
Желтая карточка
Jan Sobociński
ГОЛ с пенальти! 2:2
Огнен Ожегович
81'
74'
ГОЛ! 1:2
Matúš Begala
70'
Замена
Matúš Begala ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
70'
Замена
Карлес Сория ️️️️➡️️ Яннис Киакос
Желтая карточка
Марко Гобельич
54'
47'
Желтая карточка
Iason Kyrkos
Замена
Jonathan Menéndez ️️️️➡️️ Сотирис Нинис
46'
Желтая карточка
Vasilios Spinos
42'
Замена
Марко Гобельич ️️️️➡️️ Виктор Клонаридис
41'
36'
ГОЛ! 1:1
Кевин Росеро
ГОЛ! 1:0
Сотирис Нинис
26'
25'
Желтая карточка
Родриго Эррамуспе
Желтая карточка
Facundo Soloa
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
25
Ivan Milićević
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
17
Матеус Крисиума
ПВ
19
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Andrews Tetteh
ЦФ
9
Огнен Ожегович
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
15
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
5
Зисис Карахалиос
ОП
70
Iason Kyrkos
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
11
Кевин Росеро
ЦФ
9
Pedro Conde
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Кифисиас
18
Александрос Паррас
ЛЗ
20
Марко Гобельич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
ПАС
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Карлес Сория
ПЗ
46
Matúš Begala
ЦП
7
Федерико Хино
ЦП
8
Santiago Rosales
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
3-3-1-3
43
25
2
28
7
11
Нинис
27
17
Крисиума
9
Ожегович
10
19
Клонаридис
3-2-2-1-2
99
Атанасиу
15
Эррамуспе
6
30
Киакос
80
Лиасос
5
Карахалиос
70
24
21
Цимас
9
11
Росеро
19
Клонаридис
20
Гобельич
20
Гобельич
19
Клонаридис
27
29
Йованчич
29
Йованчич
27
11
Нинис
16
16
11
Нинис
30
Киакос
2
Сория
2
Сория
30
Киакос
5
Карахалиос
46
46
5
Карахалиос
9
14
Памлидис
14
Памлидис
9
Остались в запасе
Кифисиас
ПАС
18
Александрос Паррас
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
7
Федерико Хино
ЦП
8
Santiago Rosales
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
18
Александрос Паррас
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
7
Федерико Хино
ЦП
8
Santiago Rosales
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Кифисиас - ПАС
3
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
20
Офсайды
1
0
Количество передач
321
348
Сейвы
2
2
Точность передач %
69
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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11.05.2024
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11.05.2024
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- : -
11.05.2024
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- : -
12.05.2024
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Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
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