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Волос
Пансерраикос
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
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Последние матчи
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Волос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас

Волос - Пансерраикос: обзор матча 27 апреля 2024

Волос
27.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Пансерраикос
56' Х. Мануэль Гарсия (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - Пансерраикос
Матч завершен
90' +7
Красная карточка
Angelos Oikonomou
Желтая карточка
Dániel Kovács
90' +6
88'
Замена
A. Maskanakis ️️️️➡️️ Амр Варда
Желтая карточка
Тасос Цоканис
86'
Замена
Георгиос Мигас ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
86'
80'
Замена
Angelos Oikonomou ️️️️➡️️ Пахалис Стайкос
80'
Замена
Marios Sofianos ️️️️➡️️ Костас Пилеас
Замена
Тасос Цоканис ️️️️➡️️ Йори де Кампс
77'
Желтая карточка
Панайотис Мораитис
76'
74'
Замена
Саввас Мургос ️️️️➡️️ Kaiyne Woolery
Замена
Панайотис Мораитис ️️️️➡️️ Факундо Бертольо
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Хуан Мануэль Гарсия
56'
Желтая карточка
Алексис Труй
47'
46'
Замена
Зисис Хацистравос ️️️️➡️️ M. Tomas
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Неманья Главчич
46'
Желтая карточка
Максимилиано Комба
42'
33'
Желтая карточка
M. Tomas
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
3
Николай Алхо
(К) ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
18
Факундо Бертольо
ЦП
13
Antonio Luna
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
22
Kaiyne Woolery
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
10
Алексис Труй
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Пансерраикос
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
3-1-3-1-3
3
Алхо
16
5
Калогеропулос
8
де Кампс
18
Бертольо
13
11
Главчич
20
Комба
77
63
31
Гарсия
4-2-2
20
2
Пилеас
15
Диамантис
64
69
Морейра
7
Варда
26
Стайкос
14
22
20
Комба
22
Мигас
22
Мигас
20
Комба
8
де Кампс
6
Цоканис
6
Цоканис
8
де Кампс
11
Главчич
10
Труй
10
Труй
11
Главчич
18
Бертольо
45
Мораитис
45
Мораитис
18
Бертольо
26
Стайкос
6
6
26
Стайкос
18
Хацистравос
18
Хацистравос
22
21
Мургос
21
Мургос
22
2
Пилеас
23
23
2
Пилеас
Остались в запасе
Волос
Пансерраикос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
Остались в запасе
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Волос - Пансерраикос
5
1
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
21
Количество передач
393
425
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
7
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Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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