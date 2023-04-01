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Астерас
ОФИ
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
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Последние матчи
Все
Астерас
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

Астерас - ОФИ: обзор матча 27 апреля 2024

Астерас
27.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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ОФИ
54' D. Grozdanic (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - ОФИ
Матч завершен
83'
Замена
Сантьяго Москера ️️️️➡️️ Адриан Риера
83'
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Аарон Исека
Замена
Шон Госс ️️️️➡️️ Julián Palacios
80'
74'
Замена
Дан Глазер ️️️️➡️️ Макана Баку
74'
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Джон Тораль
Замена
Хуан Мунафо ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
71'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1
Dino Grozdanic
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
11
Креспи
(К) ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
22
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
3
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
45
Яннис Апостолакис
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
30
Сантьяго Москера
ЛВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
28
Луис Феллипе
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Цифцис
22
Лирацис
19
Кастаньо
30
3
Хухумис
69
Алагбе
5
Яблонский
10
77
11
Креспи
9
Мирителло
2-1-3-2-2
31
Христогеоргос
24
Лампропулос
14
Вурос
29
Мельядо
22
Тораринссон
21
Тораль
88
Бакич
23
Риера
7
Баку
3
9
Исека
5
Яблонский
8
Мунафо
8
Мунафо
5
Яблонский
10
4
Госс
4
Госс
10
21
Тораль
45
Апостолакис
45
Апостолакис
21
Тораль
7
Баку
55
Глазер
55
Глазер
7
Баку
23
Риера
30
Москера
30
Москера
23
Риера
9
Исека
28
Феллипе
28
Феллипе
9
Исека
Остались в запасе
Астерас
ОФИ
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Астерас - ОФИ
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
8
Офсайды
0
4
Количество передач
417
523
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anastasios Papapetrou, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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