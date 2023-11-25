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Пансерраикос
ПАС
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
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Пансерраикос
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

Пансерраикос - ПАС: обзор матча 21 апреля 2024

Пансерраикос
21.04.2024, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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ПАС
29' M. Tomas
45+4' А. Варда (П)
65' P. Conde (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пансерраикос - ПАС
Матч завершен
Желтая карточка
Амр Варда
90' +5
Желтая карточка
Тассос Авлонитис
90' +5
Замена
Дамил Данкерлуи ️️️️➡️️ M. Tomas
88'
Желтая карточка
Исмаила Уедраого
85'
83'
Желтая карточка
Зисис Карахалиос
Замена
Пахалис Стайкос ️️️️➡️️ Angelos Oikonomou
77'
72'
Замена
Георгиос Памлидис ️️️️➡️️ Jean-Baptiste Leo
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1
Pedro Conde
Замена
Kaiyne Woolery ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
65'
59'
Замена
Matúš Begala ️️️️➡️️ Федерико Хино
46'
Замена
Iason Kyrkos ️️️️➡️️ Дан Ринстра
ГОЛ с пенальти! 2:0
Амр Варда
45' +4
42'
Желтая карточка
Яннис Киакос
41'
Желтая карточка
Родриго Эррамуспе
ГОЛ! 1:0
M. Tomas
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
72
Исмаила Уедраого
ОП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
15
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Карлес Сория
ПЗ
5
Зисис Карахалиос
ОП
7
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
11
Кевин Росеро
ЦФ
9
Pedro Conde
(К) ЦФ
17
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
21
Саввас Мургос
ПВ
22
Kaiyne Woolery
ЦФ
23
Marios Sofianos
ЦФ
ПАС
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
46
Matúš Begala
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
70
Iason Kyrkos
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
3-1-2-3
31
Бергстрем
5
Авлонитис
64
72
Уедраого
6
7
Варда
13
19
Бетанкор
14
4-1-2-3
99
Атанасиу
2
Сория
4
Пантелакис
15
Эррамуспе
30
Киакос
5
Карахалиос
7
Хино
23
Ринстра
17
9
11
Росеро
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
6
26
Стайкос
26
Стайкос
6
19
Бетанкор
22
22
19
Бетанкор
7
Хино
46
46
7
Хино
23
Ринстра
70
70
23
Ринстра
17
14
Памлидис
14
Памлидис
17
Остались в запасе
Пансерраикос
ПАС
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Пансерраикос - ПАС
3
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
20
Офсайды
3
0
Количество передач
387
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Efstathios Gortsilas, Greece
Стадион:
Serres Stadium, Serres
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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