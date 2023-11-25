Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»