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ОФИ
Волос
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
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Последние матчи
Все
ОФИ
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

ОФИ - Волос: обзор матча 20 апреля 2024

ОФИ
20.04.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Волос
28' Д. Тораль
49' Д. Тораль
90+1' В. Лампропулос (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФИ - Волос
Матч завершен
90' +1
ГОЛ в свои ворота! 2:1
Василиос Лампропулос
85'
Замена
Фотис Кицос ️️️️➡️️ Antonio Luna
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Аарон Исека
79'
Замена
Дан Глазер ️️️️➡️️ Мигель Мельядо
79'
Замена
Василиос Лампропулос ️️️️➡️️ Николаос Маринакис
72'
Замена
Сантьяго Москера ️️️️➡️️ Макана Баку
72'
70'
Замена
C. Popescu ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
70'
Замена
Панайотис Мораитис ️️️️➡️️ Хуан Мануэль Гарсия
Замена
Луис Фелипе Гальегос ️️️️➡️️ Джон Тораль
64'
62'
Замена
Факундо Бертольо ️️️️➡️️ Георгиос Мигас
62'
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Йори де Кампс
ГОЛ! 2:0
Джон Тораль
49'
Желтая карточка
Николаос Маринакис
34'
32'
Желтая карточка
Йори де Кампс
ГОЛ! 1:0
Джон Тораль
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
22
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
3
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
3
Николай Алхо
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
11
Неманья Главчич
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К) ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
13
Antonio Luna
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
30
Сантьяго Москера
ЛВ
28
Луис Феллипе
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
10
Алексис Труй
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
2-1-3-2-2
31
Христогеоргос
14
Вурос
6
Маринакис
29
Мельядо
88
Бакич
22
Тораринссон
21
Тораль
7
Баку
23
Риера
3
9
Исека
2-1-4-1-3
3
Алхо
5
Калогеропулос
8
де Кампс
6
Цоканис
22
Мигас
13
11
Главчич
20
Комба
77
63
31
Гарсия
6
Маринакис
24
Лампропулос
24
Лампропулос
6
Маринакис
21
Тораль
8
Гальегос
8
Гальегос
21
Тораль
29
Мельядо
55
Глазер
55
Глазер
29
Мельядо
7
Баку
30
Москера
30
Москера
7
Баку
9
Исека
28
Феллипе
28
Феллипе
9
Исека
13
17
Кицос
17
Кицос
13
8
де Кампс
10
Труй
10
Труй
8
де Кампс
22
Мигас
18
Бертольо
18
Бертольо
22
Мигас
31
Гарсия
45
Мораитис
45
Мораитис
31
Гарсия
Остались в запасе
ОФИ
Волос
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Ivan Kostić
ВР
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
2
Luka Racic
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ОФИ - Волос
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
6
Офсайды
0
3
Количество передач
430
558
Сейвы
4
6
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
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Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Andrianos, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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