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Астерас
Панетоликос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
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Последние матчи
Все
Астерас
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

Астерас - Панетоликос: обзор матча 20 апреля 2024

Астерас
20.04.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
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Панетоликос
31' S. Diaz
67' Ж. Педру
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Панетоликос
Матч завершен
Замена
️️️️➡️️ Элеутериос Лирацис
88'
79'
Замена
Bruno Duarte ️️️️➡️️ Александрос Малис
67'
ГОЛ! 0:2
Жоау Педру
Замена
Федерико Альварес ️️️️➡️️ Диамантис Хухумис
62'
62'
Замена
Илиас Хадзитеодоридис ️️️️➡️️ Георгиос Лиавас
62'
Замена
Жоау Педру ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
60'
Желтая карточка
Факундо Перес
Замена
Василиос Манцис ️️️️➡️️ Хулиан Бартоло
46'
31'
ГОЛ! 0:1
S. Diaz
Желтая карточка
Элеутериос Лирацис
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
10
Julián Palacios
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
(К) ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Александрос Малис
(К) ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
34
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-3-2-1
99
Цифцис
3
Хухумис
18
Атьенца
22
Лирацис
19
Кастаньо
10
4
Госс
5
Яблонский
7
Бартоло
11
Креспи
9
Мирителло
4-2-1-1
13
54
Лиавас
4
Табидзе
47
Малис
6
Оиконому
35
Мавриас
34
Перес
10
Хуанпи
15
3
Хухумис
29
Альварес
29
Альварес
3
Хухумис
7
Бартоло
14
Манцис
14
Манцис
7
Бартоло
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
47
Малис
26
26
47
Малис
15
45
Педру
45
Педру
15
Остались в запасе
Астерас
Панетоликос
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Астерас - Панетоликос
1
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
576
246
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
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Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
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