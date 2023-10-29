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ПАС
Астерас
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
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Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
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Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас

ПАС - Астерас: обзор матча 13 апреля 2024

ПАС
13.04.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Астерас
90+3' П. Атьенца
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС - Астерас
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Шон Госс
Желтая карточка
Pedro Conde
90' +5
90' +3
ГОЛ! 0:1
Пичу Атьенца
Желтая карточка
Карлес Сория
90' +2
89'
Замена
Jose Luis Valiente Gimenez ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
89'
Замена
Василиос Манцис ️️️️➡️️ Хуан Мирителло
85'
Желтая карточка
Креспи
72'
Желтая карточка
Пичу Атьенца
Замена
Дан Ринстра ️️️️➡️️ Santiago Rosales
65'
Замена
Мете Каан Демир ️️️️➡️️ Кевин Росеро
60'
Замена
Jean-Baptiste Leo ️️️️➡️️ Федерико Хино
60'
52'
Желтая карточка
Николаос Кальцас
46'
Замена
Хулиан Бартоло ️️️️➡️️ Julián Palacios
Желтая карточка
Кевин Росеро
38'
Желтая карточка
Эпаминондас Пантелакис
21'
21'
Желтая карточка
Хуан Мирителло
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Gergely Nagy
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
2
Карлес Сория
ПЗ
5
Зисис Карахалиос
ОП
7
Федерико Хино
ЦП
8
Santiago Rosales
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
11
Кевин Росеро
ЦФ
9
Pedro Conde
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
11
Креспи
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
77
Мете Каан Демир
ЦФ
17
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
21
Василиос Сурлис
АП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
30
Киакос
4
Пантелакис
6
2
Сория
5
Карахалиос
7
Хино
8
14
Памлидис
9
11
Росеро
3-2-2-1-2
99
Цифцис
18
Атьенца
69
Алагбе
19
Кастаньо
22
Лирацис
3
Хухумис
5
Яблонский
10
11
Креспи
20
Кальцас
9
Мирителло
8
23
Ринстра
23
Ринстра
8
11
Росеро
77
Демир
77
Демир
11
Росеро
7
Хино
17
17
7
Хино
5
Яблонский
6
6
5
Яблонский
10
7
Бартоло
7
Бартоло
10
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
Остались в запасе
ПАС
Астерас
99
Василиос Атанасиу
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
21
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
99
Василиос Атанасиу
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
21
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча ПАС - Астерас
4
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
6
Нарушения
14
21
Офсайды
3
1
Количество передач
384
295
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Gamaris, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
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ОФИ
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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ПАОК
- : -
12.05.2024
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Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
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