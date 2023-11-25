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Пансерраикос
ОФИ
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
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Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
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Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

Пансерраикос - ОФИ: обзор матча 13 апреля 2024

Пансерраикос
13.04.2024, суббота, 15:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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ОФИ
33' Х. Бетанкор
27' М. Бакич
75' М. Бакич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пансерраикос - ОФИ
Матч завершен
Замена
A. Maskanakis ️️️️➡️️ M. Tomas
83'
75'
ГОЛ! 1:2
Марко Бакич
74'
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Аарон Исека
74'
Замена
Дан Глазер ️️️️➡️️ Джон Тораль
Замена
Зисис Хацистравос ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
71'
69'
Замена
Мигель Мельядо ️️️️➡️️ Луис Фелипе Гальегос
66'
Замена
Сантьяго Москера ️️️️➡️️ Макана Баку
66'
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Адриан Риера
Замена
Пахалис Стайкос ️️️️➡️️ Максимилиано Морейра
59'
Желтая карточка
Максимилиано Морейра
55'
55'
Желтая карточка
Джон Тораль
Желтая карточка
Тассос Авлонитис
49'
Желтая карточка
Исмаила Уедраого
45' +1
ГОЛ! 1:1
Хефте Бетанкор
33'
32'
Желтая карточка
Луис Фелипе Гальегос
27'
ГОЛ! 0:1
Марко Бакич
27'
Пенальти не реализован
Марко Бакич
16'
Желтая карточка
Николаос Маринакис
11'
Желтая карточка
Марко Бакич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
72
Исмаила Уедраого
ОП
7
Амр Варда
ЦП
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
22
Гудмундур Тораринссон
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
3
Lucão
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
30
Сантьяго Москера
ЛВ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
28
Луис Феллипе
ЦФ
4-1-1-3
69
Морейра
5
Авлонитис
64
31
Бергстрем
72
Уедраого
7
Варда
14
13
19
Бетанкор
2-4-2-2
31
Христогеоргос
14
Вурос
6
Маринакис
8
Гальегос
88
Бакич
22
Тораринссон
21
Тораль
23
Риера
7
Баку
9
Исека
3
69
Морейра
26
Стайкос
26
Стайкос
69
Морейра
19
Бетанкор
18
Хацистравос
18
Хацистравос
19
Бетанкор
8
Гальегос
29
Мельядо
29
Мельядо
8
Гальегос
23
Риера
45
Апостолакис
45
Апостолакис
23
Риера
21
Тораль
55
Глазер
55
Глазер
21
Тораль
7
Баку
30
Москера
30
Москера
7
Баку
9
Исека
28
Феллипе
28
Феллипе
9
Исека
Остались в запасе
Пансерраикос
ОФИ
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Пансерраикос - ОФИ
3
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
307
555
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vasilios Fotias, Greece
Стадион:
Serres Stadium, Serres
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
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ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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