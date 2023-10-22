Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу