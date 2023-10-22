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Волос
Атромитос
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
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Последние матчи
Все
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

Волос - Атромитос: обзор матча 13 апреля 2024

Волос
13.04.2024, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Матч завершен
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Атромитос
45+2' Х. Мануэль Гарсия
80' Н. Главчич
18' Н. Атанасиу
70' К. Ангильский (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - Атромитос
Матч завершен
Замена
C. Popescu ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
90' +3
Замена
Жан Баррьентос ️️️️➡️️ Йори де Кампс
89'
86'
Желтая карточка
Агуибу Камара
Желтая карточка
Йори де Кампс
83'
81'
Замена
Гаэтан Робай ️️️️➡️️ Георгиос Вракас
ГОЛ! 2:2
Неманья Главчич
80'
77'
Желтая карточка
Antonis Trimmatis
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Факундо Бертольо
71'
71'
Замена
Никос Вергос ️️️️➡️️ Карол Ангильский
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Карол Ангильский
Желтая карточка
Jasin Assehnoun
59'
53'
Желтая карточка
Карол Ангильский
ГОЛ! 1:1
Хуан Мануэль Гарсия
45' +2
Пенальти не реализован
Хуан Мануэль Гарсия
45' +2
45'
Желтая карточка
Николаос Атанасиу
22'
Желтая карточка
Георгиос Вракас
18'
ГОЛ! 0:1
Николаос Атанасиу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
16
Christos Shelis
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
13
Antonio Luna
(К) ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Эдер Гонсалес
(К) ОП
26
Пьер Кунде
ЦП
10
Агуибу Камара
АП
29
Георгиос Вракас
АП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
14
Карол Ангильский
ЦФ
18
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
10
Алексис Труй
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
7
Гаэтан Робай
ЦФ
2-1-4-1-3
16
5
Калогеропулос
8
де Кампс
13
11
Главчич
22
Мигас
18
Бертольо
20
Комба
31
Гарсия
77
63
3-1-1-2-3
1
5
Асеведо
33
Цавеллас
3
Атанасиу
6
Гонсалес
26
Кунде
10
Камара
29
Вракас
18
Валенсия
14
Ангильский
20
8
де Кампс
14
Баррьентос
14
Баррьентос
8
де Кампс
18
Бертольо
10
Труй
10
Труй
18
Бертольо
14
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
14
Ангильский
29
Вракас
7
Робай
7
Робай
29
Вракас
Остались в запасе
Волос
Атромитос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Волос - Атромитос
2
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
21
21
Офсайды
0
2
Количество передач
370
306
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Maloutas, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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