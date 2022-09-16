Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Панетоликос
Волос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Панетоликос
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

Панетоликос - Волос: обзор матча 06 апреля 2024

Панетоликос
06.04.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Волос
29' J. Assehnoun
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - Волос
Матч завершен
Вторая желтая
Себастьян Младен
90' +6
90' +3
Желтая карточка
Dániel Kovács
89'
Красная карточка
Николай Алхо
Замена
Bruno Duarte ️️️️➡️️ Харис Мавриас
86'
85'
Замена
C. Popescu ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
85'
Замена
Факундо Бертольо ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
Замена
Георгиос Лиавас ️️️️➡️️ Хуанпи
78'
Замена
Яннис Бузукис ️️️️➡️️ S. Diaz
78'
76'
Замена
Панайотис Мораитис ️️️️➡️️ Хуан Мануэль Гарсия
Желтая карточка
P. Silva Torrejon
70'
Желтая карточка
Харис Мавриас
68'
63'
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Жан Баррьентос
Замена
Sebastián Lomónaco ️️️️➡️️ Николас Карелис
54'
42'
Желтая карточка
Максимилиано Комба
29'
ГОЛ! 0:1
Jasin Assehnoun
Желтая карточка
Себастьян Младен
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
34
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
16
Christos Shelis
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
3
Николай Алхо
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
(К) ЦП
13
Antonio Luna
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
10
Алексис Труй
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
3-2-2-1
13
6
Оиконому
49
5
Младен
34
Перес
35
Мавриас
14
Дуарте
10
Хуанпи
7
Карелис
3-4-1-3
16
5
Калогеропулос
3
Алхо
13
22
Мигас
11
Главчич
14
Баррьентос
20
Комба
31
Гарсия
77
63
35
Мавриас
26
26
35
Мавриас
10
Хуанпи
54
Лиавас
54
Лиавас
10
Хуанпи
18
Бузукис
18
Бузукис
7
Карелис
15
15
7
Карелис
20
Комба
18
Бертольо
18
Бертольо
20
Комба
14
Баррьентос
10
Труй
10
Труй
14
Баррьентос
31
Гарсия
45
Мораитис
45
Мораитис
31
Гарсия
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
1
Стефанос Капино
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Панетоликос - Волос
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
18
22
Офсайды
1
2
Количество передач
507
295
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katoikos, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+