У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу