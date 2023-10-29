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ОФИ
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
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Греция. Суперлига, 2 тур
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1 : 1
30.03.2024
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30.03.2024
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1 : 2
13.04.2024
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ПАС
0 : 1
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Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

ОФИ - ПАС: обзор матча 06 апреля 2024

ОФИ
06.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Матч завершен
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ПАС
10' А. Риера
45+4' М. Баку
58' А. Исека
86' А. Риера
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФИ - ПАС
Матч завершен
ГОЛ! 4:0
Адриан Риера
86'
80'
Замена
Ангелос Лиасос ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Макана Баку
75'
69'
Замена
Jean-Baptiste Leo ️️️️➡️️ Pedro Conde
Замена
Lucão ️️️️➡️️ Василиос Лампропулос
69'
Замена
Марко Бакич ️️️️➡️️ Мигель Мельядо
69'
Замена
Сантьяго Москера ️️️️➡️️ Джон Тораль
69'
67'
Желтая карточка
Jan Sobociński
ГОЛ! 3:0
Аарон Исека
58'
57'
Желтая карточка
Pedro Conde
50'
Желтая карточка
Карлес Сория
46'
Замена
Федерико Хино ️️️️➡️️ Дан Ринстра
46'
Замена
Кевин Росеро ️️️️➡️️ Santiago Rosales
ГОЛ! 2:0
Макана Баку
45' +4
26'
Красная карточка
Родриго Эррамуспе
ГОЛ! 1:0
Адриан Риера
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
22
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
1
Gergely Nagy
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
15
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
2
Карлес Сория
ПЗ
5
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Santiago Rosales
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
9
Pedro Conde
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
88
Марко Бакич
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
30
Сантьяго Москера
ЛВ
3
Lucão
ЦФ
28
Луис Феллипе
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
7
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
17
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
11
Кевин Росеро
ЦФ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Христогеоргос
14
Вурос
6
Маринакис
24
Лампропулос
29
Мельядо
8
Гальегос
22
Тораринссон
21
Тораль
7
Баку
23
Риера
9
Исека
3-3-2-1-1
1
45
Бакадимас
15
Эррамуспе
6
2
Сория
5
Карахалиос
3
Цаусис
23
Ринстра
8
21
Цимас
9
29
Мельядо
88
Бакич
88
Бакич
29
Мельядо
21
Тораль
30
Москера
30
Москера
21
Тораль
24
Лампропулос
3
3
24
Лампропулос
7
Баку
28
Феллипе
28
Феллипе
7
Баку
5
Карахалиос
80
Лиасос
80
Лиасос
5
Карахалиос
23
Ринстра
7
Хино
7
Хино
23
Ринстра
9
17
17
9
8
11
Росеро
11
Росеро
8
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
45
Яннис Апостолакис
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
99
Василиос Атанасиу
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
45
Яннис Апостолакис
ЦП
55
Дан Глазер
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
99
Василиос Атанасиу
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
1
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
10
Офсайды
2
1
Количество передач
519
339
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Poulikidis, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Греция. Суперлига
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Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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ПАОК
- : -
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