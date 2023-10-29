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Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
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Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
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Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»