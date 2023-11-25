Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»