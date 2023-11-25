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Атромитос
Пансерраикос
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
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Атромитос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас

Атромитос - Пансерраикос: обзор матча 06 апреля 2024

Атромитос
06.04.2024, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Пансерраикос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - Пансерраикос
Матч завершен
90' +4
Замена
A. Maskanakis ️️️️➡️️ Амр Варда
Желтая карточка
Эдер Гонсалес
77'
Замена
Карол Ангильский ️️️️➡️️ Никос Вергос
70'
67'
Замена
Kaiyne Woolery ️️️️➡️️ M. Tomas
67'
Замена
Зисис Хацистравос ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
Замена
️️️️➡️️ Гаэтан Робай
62'
Желтая карточка
Георгиос Цавеллас
57'
57'
Желтая карточка
Максимилиано Морейра
56'
Желтая карточка
Panagiotis Deligiannidis
Замена
Эдер Гонсалес ️️️️➡️️ Аугуст Эрлингмарк
46'
Замена
Диего Валенсия ️️️️➡️️ Самюэль Фридьоунссон
46'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Тюр Диркс
46'
Желтая карточка
Андреас Кюн
45' +3
Желтая карточка
Константинос Помонис
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К) ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
17
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
72
Исмаила Уедраого
ОП
7
Амр Варда
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
6
Эдер Гонсалес
ОП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
18
Диего Валенсия
ЦФ
14
Карол Ангильский
ЦФ
Пансерраикос
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
23
Marios Sofianos
ЦФ
22
Kaiyne Woolery
ЦФ
4-3-3
1
27
Помонис
44
19
Кивракидис
33
Цавеллас
30
Кюн
8
Фридьоунссон
17
Эрлингмарк
55
Диркс
9
Вергос
7
Робай
4-1-1-2
1
Чован
5
Авлонитис
64
31
Бергстрем
69
Морейра
72
Уедраого
7
Варда
19
Бетанкор
14
17
Эрлингмарк
6
Гонсалес
6
Гонсалес
17
Эрлингмарк
55
Диркс
29
Вракас
29
Вракас
55
Диркс
8
Фридьоунссон
18
Валенсия
18
Валенсия
8
Фридьоунссон
9
Вергос
14
Ангильский
14
Ангильский
9
Вергос
19
Бетанкор
18
Хацистравос
18
Хацистравос
19
Бетанкор
22
22
Остались в запасе
Атромитос
Пансерраикос
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
31
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
31
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
2
Костас Пилеас
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
23
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Атромитос - Пансерраикос
5
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
17
20
Офсайды
0
2
Количество передач
496
338
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Информация о матче
Главный судья:
Petros Tsagarakis, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
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