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Астерас
Кифисиас
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
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Астерас
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

Астерас - Кифисиас: обзор матча 06 апреля 2024

Астерас
06.04.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Кифисиас
3' Х. Мирителло
66' О. Ожегович
70' О. Ожегович (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Кифисиас
Матч завершен
Желтая карточка
Хуан Мирителло
90'
Желтая карточка
Julián Palacios
85'
Замена
Василиос Манцис ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
83'
81'
Замена
Vasilios Spinos ️️️️➡️️ Лука Цапан
80'
Замена
Jonathan Menéndez ️️️️➡️️ Тьеви
Замена
Julián Palacios ️️️️➡️️ Креспи
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Огнен Ожегович
Желтая карточка
Николаос Кальцас
68'
66'
ГОЛ! 1:1
Огнен Ожегович
52'
Замена
Ivan Milićević ️️️️➡️️ Александрос Паррас
Желтая карточка
Пичу Атьенца
31'
29'
Замена
Nikolaos Vafeas ️️️️➡️️ Andre Teixeira
ГОЛ! 1:0
Хуан Мирителло
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
8
Хуан Мунафо
(К) ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Кифисиас
18
Александрос Паррас
ЛЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
(К) ОП
27
Facundo Soloa
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
17
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
44
Andre Teixeira
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
25
Ivan Milićević
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
4-2-2-2
99
Цифцис
29
Альварес
19
Кастаньо
18
Атьенца
22
Лирацис
5
Яблонский
8
Мунафо
7
Бартоло
11
Креспи
20
Кальцас
9
Мирителло
2-1-3-2-3
31
Цапан
18
Паррас
14
Шнейдерлен
27
7
5
Канаджижа
23
Тьеви
17
Крисиума
99
9
Ожегович
44
11
Креспи
10
10
11
Креспи
5
Яблонский
14
Манцис
14
Манцис
5
Яблонский
31
Цапан
28
28
31
Цапан
18
Паррас
25
25
18
Паррас
44
2
2
44
23
Тьеви
16
16
23
Тьеви
Остались в запасе
Астерас
Кифисиас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
40
Сито
ЛВ
Главный тренер
Милан Раставац
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
40
Сито
ЛВ
Остались в запасе
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Астерас - Кифисиас
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
15
Офсайды
2
2
Количество передач
351
336
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anastasios Sidiropoulos, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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