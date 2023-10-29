У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд

Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции

Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода

Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд