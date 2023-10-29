У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»