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ПАС
Панетоликос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
29 октября 2023, 23:52
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
21 марта 2021, 00:50
7
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
20 января 2021, 20:50
8
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
20 января 2020, 22:17
4
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
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Последние матчи
Все
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

ПАС - Панетоликос: обзор матча 30 марта 2024

ПАС
30.03.2024, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Панетоликос
25' P. Conde
70' S. Diaz
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС - Панетоликос
Матч завершен
Замена
Santiago Rosales ️️️️➡️️ Федерико Хино
87'
87'
Замена
Георгиос Лиавас ️️️️➡️️ Хуанпи
87'
Замена
Михалис Бакакис ️️️️➡️️ S. Diaz
Замена
Мариос Цаусис ️️️️➡️️ Яннис Киакос
78'
Замена
Jean-Baptiste Leo ️️️️➡️️ Кевин Росеро
71'
70'
ГОЛ! 1:1
S. Diaz
55'
Замена
Факундо Перес ️️️️➡️️ Себастьян Младен
32'
Желтая карточка
Себастьян Младен
ГОЛ! 1:0
Pedro Conde
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Gergely Nagy
ВР
30
Яннис Киакос
ЛЗ
15
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Карлес Сория
ПЗ
5
Зисис Карахалиос
ОП
7
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
11
Кевин Росеро
ЦФ
9
Pedro Conde
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
7
Николас Карелис
(К) ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
99
Василиос Атанасиу
ВР
3
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
8
Santiago Rosales
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
17
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
34
Факундо Перес
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
4-1-2-1-2
1
30
Киакос
15
Эррамуспе
4
Пантелакис
2
Сория
5
Карахалиос
7
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
9
11
Росеро
4-1-1-1-1
13
5
Младен
6
Оиконому
4
Табидзе
12
Хадзитеодоридис
37
Цингарас
35
Мавриас
10
Хуанпи
7
Карелис
30
Киакос
3
Цаусис
3
Цаусис
30
Киакос
7
Хино
8
8
7
Хино
11
Росеро
17
17
11
Росеро
2
Бакакис
2
Бакакис
10
Хуанпи
54
Лиавас
54
Лиавас
10
Хуанпи
5
Младен
34
Перес
34
Перес
5
Младен
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
99
Василиос Атанасиу
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
21
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Стефанос Капино
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
99
Василиос Атанасиу
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
80
Ангелос Лиасос
ОП
21
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
77
Мете Каан Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
20
Офсайды
1
2
Количество передач
304
454
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
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Информация о матче
Главный судья:
Stefanos Koumparakis, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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