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Пансерраикос
Астерас
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
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Пансерраикос
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
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Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас

Пансерраикос - Астерас: обзор матча 30 марта 2024

Пансерраикос
30.03.2024, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Астерас
59' А. Варда (П)
74' Т. Авлонитис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пансерраикос - Астерас
Матч завершен
Желтая карточка
Максимилиано Морейра
90' +5
90' +4
Желтая карточка
Федерико Альварес
89'
Желтая карточка
Василиос Манцис
Замена
Исмаила Уедраого ️️️️➡️️ Максимилиано Морейра
82'
79'
Замена
Василиос Манцис ️️️️➡️️ Хулиан Бартоло
ГОЛ! 2:0
Тассос Авлонитис
74'
Замена
M. Tomas ️️️️➡️️ Kaiyne Woolery
67'
Замена
Marios Sofianos ️️️️➡️️ Зисис Хацистравос
67'
60'
Замена
Креспи ️️️️➡️️ Julián Palacios
60'
Замена
Пичу Атьенца ️️️️➡️️ Giannis Christopoulos
ГОЛ с пенальти! 1:0
Амр Варда
59'
58'
Желтая карточка
Николаос Кальцас
55'
Желтая карточка
Julián Palacios
Желтая карточка
Тассос Авлонитис
54'
46'
Замена
Евгений Яблонский ️️️️➡️️ Василиос Сурлис
Замена
Тассос Авлонитис ️️️️➡️️ Апостолос Диамантис
46'
44'
Желтая карточка
Василиос Сурлис
Желтая карточка
Апостолос Диамантис
24'
19'
Желтая карточка
Giannis Christopoulos
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
19
Хефте Бетанкор
ЦФ
22
Kaiyne Woolery
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
45
Giannis Christopoulos
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
10
Julián Palacios
ЦП
21
Василиос Сурлис
АП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
72
Исмаила Уедраого
ОП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
23
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
25
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Астерас
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
40
Сито
ЛВ
11
Креспи
ПВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-2-1-2
1
Чован
69
Морейра
64
31
Бергстрем
15
Диамантис
26
Стайкос
7
Варда
18
Хацистравос
22
19
Бетанкор
3-2-1-2-2
99
Цифцис
45
19
Кастаньо
69
Алагбе
2
Гарсия
29
Альварес
10
21
Сурлис
7
Бартоло
20
Кальцас
9
Мирителло
15
Диамантис
5
Авлонитис
5
Авлонитис
15
Диамантис
69
Морейра
72
Уедраого
72
Уедраого
69
Морейра
18
Хацистравос
23
23
18
Хацистравос
45
18
Атьенца
18
Атьенца
45
21
Сурлис
5
Яблонский
5
Яблонский
21
Сурлис
10
11
Креспи
11
Креспи
10
7
Бартоло
14
Манцис
14
Манцис
7
Бартоло
Остались в запасе
Пансерраикос
Астерас
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
6
Angelos Oikonomou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
25
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Шон Госс
ЦП
40
Сито
ЛВ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
6
Angelos Oikonomou
ЦП
21
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
25
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Шон Госс
ЦП
40
Сито
ЛВ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Пансерраикос - Астерас
3
6
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
18
Офсайды
2
1
Количество передач
237
438
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
Serres Stadium, Serres
Греция. Суперлига
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Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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