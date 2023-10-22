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ОФИ
Атромитос
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
8
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
9
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
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Последние матчи
Все
ОФИ
Атромитос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос

ОФИ - Атромитос: обзор матча 30 марта 2024

ОФИ
30.03.2024, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Атромитос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФИ - Атромитос
Матч завершен
89'
Замена
Аугуст Эрлингмарк ️️️️➡️️ Пьер Кунде
89'
Замена
️️️️➡️️ Диего Валенсия
Желтая карточка
Луис Феллипе
88'
84'
Желтая карточка
Пьер Кунде
Замена
Гудмундур Тораринссон ️️️️➡️️ Лерой Абанда
79'
76'
Желтая карточка
Агуибу Камара
72'
Замена
Гаэтан Робай ️️️️➡️️ Георгиос Вракас
Замена
Луис Феллипе ️️️️➡️️ Мигель Мельядо
67'
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Макана Баку
67'
61'
Замена
Никос Вергос ️️️️➡️️ Карол Ангильский
Замена
Марко Бакич ️️️️➡️️ Джон Тораль
61'
Желтая карточка
Праксителис Вурос
53'
51'
Желтая карточка
Диего Валенсия
48'
Желтая карточка
Николаос Атанасиу
25'
Желтая карточка
Эдер Гонсалес
Желтая карточка
Николаос Маринакис
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
14
Праксителис Вурос
(К) ЦЗ
6
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
2
Вайди Кечрида
ПЗ
6
Эдер Гонсалес
(К) ОП
26
Пьер Кунде
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
10
Агуибу Камара
АП
18
Диего Валенсия
ЦФ
14
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
22
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Луис Феллипе
ЦФ
3
Lucão
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
17
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
7
Гаэтан Робай
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Христогеоргос
99
Абанда
14
Вурос
6
Маринакис
24
Лампропулос
29
Мельядо
21
Тораль
8
Гальегос
7
Баку
23
Риера
9
Исека
4-1-1-2-2
1
2
Кечрида
3
Атанасиу
5
Асеведо
28
Де Бок
6
Гонсалес
26
Кунде
29
Вракас
10
Камара
14
Ангильский
18
Валенсия
7
Баку
45
Апостолакис
45
Апостолакис
7
Баку
21
Тораль
88
Бакич
88
Бакич
21
Тораль
99
Абанда
22
Тораринссон
22
Тораринссон
99
Абанда
29
Мельядо
28
Феллипе
28
Феллипе
29
Мельядо
26
Кунде
17
Эрлингмарк
17
Эрлингмарк
26
Кунде
29
Вракас
7
Робай
7
Робай
29
Вракас
14
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
14
Ангильский
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
3
Lucão
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
43
Яннис Салтас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
55
Дан Глазер
ЦП
3
Lucão
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
43
Яннис Салтас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ОФИ - Атромитос
3
5
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
17
Количество передач
384
506
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
6
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Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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