Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
Отбор на ЧМ-2018. Ливия с минимальным счетом одолела Гвинею
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала
Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того
Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
Отбор на ЧМ-2018. Ливия с минимальным счетом одолела Гвинею
Отбор на ЧМ-2018. Сборная Туниса обыграла Ливию