Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала
Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того
Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего
Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала
Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того
Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего