Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»

Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала

Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того

Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего