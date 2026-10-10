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РПЛ 2026/2027
Динамо-Газовик - ЦСКА
Тюмень - ЦСКА: обзор матча 29 марта 1994
Тюмень
29.03.1994, вторник, 00:00
Чемпионат России, 4 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
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Матчи команд
Тюмень
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Иртыш
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10.10.2026
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03.10.2026
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2 : 0
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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