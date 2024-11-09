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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
Рязань-ВДВ - ЖФК Крылья Советов
Рязань-ВДВ - ЖФК Крылья Советов: обзор матча 09 ноября 2024
Рязань-ВДВ
09.11.2024, суббота, 13:00
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
ЖФК Крылья Советов
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Статистика матча Рязань-ВДВ - ЖФК Крылья Советов
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Матчи команд
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
14.11.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Енисей
1 : 3
24.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК ЦСКА
2 : 0
18.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Чертаново
2 : 1
03.10.2026
Рязань-ВДВ
ЖФК Крылья Советов
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Рубин
0 : 4
14.11.2026
ЖФК Крылья Советов
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Ростов
0 : 4
07.11.2026
ЖФК Крылья Советов
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Крылья Советов
0 : 2
31.10.2026
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Крылья Советов
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Краснодар
1 : 0
18.10.2026
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Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» – «Спартак»
16 марта
15
Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош
2024.05.29 23:59
8
Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» – «Спартак»
16 марта
15
Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош
2024.05.29 23:59
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