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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
Звезда-2005 - Рязань-ВДВ
Звезда-2005 - Рязань-ВДВ: обзор матча 31 августа 2024
Звезда-2005
31.08.2024, суббота, 11:00
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рязань-ВДВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда-2005 - Рязань-ВДВ
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Краснодар
3 : 0
14.11.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
Звезда-2005
0 : 0
07.11.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
18.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
Звезда-2005
1 : 1
03.10.2026
ЖФК Крылья Советов
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
14.11.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Енисей
1 : 3
24.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК ЦСКА
2 : 0
18.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Чертаново
2 : 1
03.10.2026
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