Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Динамо - Звезда-2005
ЖФК Динамо - Звезда-2005: обзор матча 18 мая 2024
ЖФК Динамо
18.05.2024, суббота, 12:00
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Звезда-2005
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЖФК Динамо - Звезда-2005
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
14.11.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
Звезда-2005
0 : 0
07.11.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Динамо
5 : 0
31.10.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Динамо
1 : 2
24.10.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Локомотив
1 : 1
18.10.2026
ЖФК Динамо
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Краснодар
3 : 0
14.11.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
Звезда-2005
0 : 0
07.11.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
18.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
Звезда-2005
1 : 1
03.10.2026
ЖФК Крылья Советов
Новости команд
Все
ЖФК Динамо
Звезда-2005
Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами
2025.03.14 12:10
7
Американка из ЖФК «Динамо» назвала сумму в месяц, необходимую для жизни в Москве
2025.03.14 10:43
3
ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли
2024.03.23 11:19
Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами
2025.03.14 12:10
7
Американка из ЖФК «Динамо» назвала сумму в месяц, необходимую для жизни в Москве
2025.03.14 10:43
3
ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли
2024.03.23 11:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+