Панатинаикос

Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
Лодыгин сравнил сборную России со школой
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»