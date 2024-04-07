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Панатинаикос
Арис
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
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Последние матчи
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Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

Панатинаикос - Арис: обзор матча 28 апреля 2024

Панатинаикос
28.04.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
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Арис
2' А. Самора
Матч
Протокол
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - Арис
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Мартин Монтойя
90' +4
Желтая карточка
Julián Cuesta
Желтая карточка
Тасос Бакасетас
90' +2
Желтая карточка
Филип Джуричич
89'
Желтая карточка
Филип Младенович
88'
Замена
Георгиос Вагианнидис ️️️️➡️️ Витор Уго
79'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
79'
Желтая карточка
Даниэль Мансини
76'
73'
Желтая карточка
Шейк Дукур
72'
Замена
Шейк Дукур ️️️️➡️️ Jean Jules Mvondo
72'
Замена
Giannis Fetfatzidis ️️️️➡️️ Магомед-Шапи Сулейманов
66'
Замена
Лорен Морон ️️️️➡️️ Альваро Самора
Желтая карточка
Виллиан Арао
63'
Замена
Александер Еремеефф ️️️️➡️️ Тонни Вилена
62'
59'
Замена
Линдсей Роуз ️️️️➡️️ Ману Гарсия
59'
Замена
Невен Джурасек ️️️️➡️️ Кике Саверио
57'
Желтая карточка
Якуб Брабец
52'
Желтая карточка
Фабиано
47'
Желтая карточка
Jean Jules Mvondo
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Беньямин Вербич
46'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Димитриос Лимниос
46'
2'
ГОЛ! 0:1
Альваро Самора
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
20
Витор Уго
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
11
Кике Саверио
ЛВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
4
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
20
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-1-2-3-1
69
Дронговски
25
Младенович
20
Уго
27
Коцирас
55
Арао
52
Вилена
16
Гнезда Черин
77
Вербич
8
Бакасетас
11
Лимниос
7
Иоаннидис
4-2-3-1
23
33
Монтойя
14
Брабец
4
Фабиано
22
Одубайо
30
16
Дарида
12
Самора
6
Гарсия
11
Саверио
93
Сулейманов
20
Уго
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
20
Уго
16
Гнезда Черин
31
Джуричич
31
Джуричич
16
Гнезда Черин
11
Лимниос
17
Мансини
17
Мансини
11
Лимниос
52
Вилена
29
Еремеефф
29
Еремеефф
52
Вилена
77
Вербич
9
Шпорар
9
Шпорар
77
Вербич
6
Гарсия
92
Роуз
92
Роуз
6
Гарсия
11
Саверио
20
Джурасек
20
Джурасек
11
Саверио
30
8
Дукур
8
Дукур
30
93
Сулейманов
19
19
93
Сулейманов
12
Самора
80
Морон
80
Морон
12
Самора
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
77
Michalis Panagidis
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
77
Michalis Panagidis
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
5
6
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
13
Офсайды
1
2
Количество передач
551
367
Сейвы
0
7
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев (Баку)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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- : -
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