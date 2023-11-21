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ПАС Ламия
ПАОК
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
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ПАС Ламия
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
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Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

ПАС Ламия - ПАОК: обзор матча 24 апреля 2024

ПАС Ламия
24.04.2024, среда, 17:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Матч завершен
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ПАОК
45+4' В. Сливка
90+10' Ш. Шваб
Матч
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Комментарии
Протокол ПАС Ламия - ПАОК
Матч завершен
90' +10
ГОЛ! 1:1
Штефан Шваб
Желтая карточка
Выкинтас Сливка
90' +1
Красная карточка
Педру Амарал
90' +1
Замена
Alexandros Tereziou ️️️️➡️️ Выкинтас Сливка
86'
Желтая карточка
Выкинтас Сливка
85'
Замена
Педру Амарал ️️️️➡️️ Сидклей
76'
Замена
Toshio Lake ️️️️➡️️ Рубен Мартинес
76'
Желтая карточка
Georgios Giannoutsos
75'
75'
Замена
Томас Мург ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
70'
Замена
Хонни Кастро ️️️️➡️️ Жоан Састре
Желтая карточка
Калеб Станко
67'
57'
Замена
Брэндон ️️️️➡️️ Мбвана Саматта
57'
Замена
Абдул Рахман Баба ️️️️➡️️ Рафа Соареш
ГОЛ! 1:0
Выкинтас Сливка
45' +4
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
16
Сидклей
ЛЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Theofanis Tzandaris
(К) ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
ПАС Ламия
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
10
Томас Мург
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-2-3-1
55
Кошелев
16
Сидклей
94
15
Симон
33
Корнезос
14
Сливка
6
11
Мартинес
7
Нуньес
23
Цилулис
19
4-3-2-1
42
Котарски
16
Кедзиора
23
Састре
5
Михайлидис
55
Соареш
27
Оздоев
22
Шваб
88
Антонио
77
Десподов
7
Константелиас
33
Саматта
16
Сидклей
24
Амарал
24
Амарал
16
Сидклей
14
Сливка
77
77
14
Сливка
11
Мартинес
26
26
11
Мартинес
23
Састре
19
Кастро
19
Кастро
23
Састре
55
Соареш
21
Баба
21
Баба
55
Соареш
27
Оздоев
10
Мург
10
Мург
27
Оздоев
33
Саматта
71
Брэндон
71
Брэндон
33
Саматта
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАОК
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
18
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча ПАС Ламия - ПАОК
4
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
14
Офсайды
2
3
Количество передач
412
466
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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- : -
11.05.2024
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- : -
11.05.2024
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ПАС
- : -
11.05.2024
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- : -
12.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
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