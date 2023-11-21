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ПАС Ламия
Панатинаикос
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
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Последние матчи
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ПАС Ламия
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

ПАС Ламия - Панатинаикос: обзор матча 21 апреля 2024

ПАС Ламия
21.04.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 5
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Панатинаикос
23' Б. Вербич
44' Т. Бакасетас
54' Ф. Иоаннидис
57' Т. Бакасетас
60' Ф. Иоаннидис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС Ламия - Панатинаикос
Матч завершен
Желтая карточка
Adam Tzanetopoulos
76'
75'
Желтая карточка
Тин Едвай
71'
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
63'
Замена
Тонни Вилена ️️️️➡️️ Самет Акайдын
63'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
60'
ГОЛ! 0:5
Фотис Иоаннидис
57'
ГОЛ! 0:4
Тасос Бакасетас
54'
ГОЛ! 0:3
Фотис Иоаннидис
Замена
Рубен Мартинес ️️️️➡️️ Toshio Lake
46'
Замена
Сидклей ️️️️➡️️ Педру Амарал
46'
44'
ГОЛ! 0:2
Тасос Бакасетас
Желтая карточка
Theofanis Tzandaris
41'
25'
Желтая карточка
Беньямин Вербич
23'
ГОЛ! 0:1
Беньямин Вербич
21'
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Бернард
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К) ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
21
Тин Едвай
ЦЗ
94
Самет Акайдын
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
(К) ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАС Ламия
16
Сидклей
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
18
Зоран Тошич
ПВ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Рубен Перес
ЦП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Айтор Канталапьерда
ПВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-2-2
55
Кошелев
24
Амарал
2
Василантонопулос
5
33
Корнезос
14
Сливка
6
7
Нуньес
23
Цилулис
26
19
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
94
Акайдын
21
Едвай
55
Арао
16
Гнезда Черин
3
Хуанкар
11
Лимниос
8
Бакасетас
10
Бернард
7
Иоаннидис
24
Амарал
16
Сидклей
16
Сидклей
24
Амарал
26
11
Мартинес
11
Мартинес
26
94
Акайдын
52
Вилена
52
Вилена
94
Акайдын
10
Бернард
77
Вербич
77
Вербич
10
Бернард
8
Бакасетас
17
Мансини
17
Мансини
8
Бакасетас
7
Иоаннидис
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панатинаикос
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
4
Рубен Перес
ЦП
22
Айтор Канталапьерда
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Остались в запасе
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
4
Рубен Перес
ЦП
22
Айтор Канталапьерда
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ПАС Ламия - Панатинаикос
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
18
Офсайды
3
1
Количество передач
407
366
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Греция. Суперлига
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Атромитос
- : -
11.05.2024
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ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
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