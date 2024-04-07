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Арис
Панатинаикос
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
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Последние матчи
Все
Арис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

Арис - Панатинаикос: обзор матча 07 апреля 2024

Арис
07.04.2024, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Панатинаикос
62' А. Шпорар
90+2' Я. Брабец (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арис - Панатинаикос
Матч завершен
90' +2
ГОЛ в свои ворота! 0:2
Якуб Брабец
90' +2
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
88'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
Желтая карточка
Мозес Одубайо
80'
77'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Бернард
Замена
Giannis Fetfatzidis ️️️️➡️️ Ману Гарсия
73'
Замена
Карим Ансарифард ️️️️➡️️ Кике Саверио
73'
Замена
Невен Джурасек ️️️️➡️️ Владимир Дарида
73'
62'
ГОЛ! 0:1
Андраж Шпорар
59'
Желтая карточка
Адам Гнезда Черин
Замена
Биргер Верстате ️️️️➡️️ Jean Jules Mvondo
59'
46'
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Себастьян Паласиос
Желтая карточка
Лорен Морон
45' +1
38'
Желтая карточка
Тин Едвай
21'
Желтая карточка
Георгиос Вагианнидис
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
11
Кике Саверио
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
21
Тин Едвай
ЦЗ
94
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Невен Джурасек
ОП
28
Биргер Верстате
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-2-2
23
3
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
22
Одубайо
16
Дарида
30
11
Саверио
6
Гарсия
80
Морон
93
Сулейманов
3-1-2-3-1
69
Дронговски
2
Вагианнидис
94
Акайдын
21
Едвай
55
Арао
16
Гнезда Черин
3
Хуанкар
34
Паласиос
8
Бакасетас
10
Бернард
7
Иоаннидис
16
Дарида
20
Джурасек
20
Джурасек
16
Дарида
30
28
Верстате
28
Верстате
30
6
Гарсия
19
19
6
Гарсия
11
Саверио
17
Ансарифард
17
Ансарифард
11
Саверио
10
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Бернард
7
Иоаннидис
77
Вербич
77
Вербич
7
Иоаннидис
8
Бакасетас
17
Мансини
17
Мансини
8
Бакасетас
34
Паласиос
9
Шпорар
9
Шпорар
34
Паласиос
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Арис - Панатинаикос
2
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
17
Количество передач
345
399
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
12
3
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Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
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ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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