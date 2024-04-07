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0
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0
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12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
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18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
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11 апреля, 09:07
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Панатинаикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 31 марта 2024

Панатинаикос
31.03.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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ПАОК
29' Бернард
90+3' Бернард
2' К. Десподов
37' Брэндон
89' Ш. Шваб (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - ПАОК
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Тайсон
ГОЛ! 2:3
Бернард
90' +3
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3
Штефан Шваб
Красная карточка
Себастьян Паласиос
88'
Замена
Александер Еремеефф ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
79'
77'
Замена
Виейринья ️️️️➡️️ Хонни Кастро
73'
Желтая карточка
Мбвана Саматта
72'
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
65'
Желтая карточка
Доминик Котарски
61'
Замена
Андрия Живкович ️️️️➡️️ Кирил Десподов
Желтая карточка
Яннис Коцирас
53'
Замена
Себастьян Паласиос ️️️️➡️️ Андраж Шпорар
46'
Замена
Рубен Перес ️️️️➡️️ Георгиос Вагианнидис
46'
46'
Замена
Иван Насберг ️️️️➡️️ Томаш Кедзиора
37'
ГОЛ! 1:2
Брэндон
31'
Желтая карточка
Томаш Кедзиора
ГОЛ! 1:1
Бернард
29'
9'
Желтая карточка
Кирил Десподов
2'
ГОЛ! 0:1
Кирил Десподов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
94
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Рубен Перес
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
3
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
33
Мбвана Саматта
ЦФ
4-1-1-2-2
69
Дронговски
25
Младенович
27
Коцирас
21
Едвай
2
Вагианнидис
55
Арао
16
Гнезда Черин
10
Бернард
8
Бакасетас
7
Иоаннидис
9
Шпорар
4-3-1-2
42
Котарски
16
Кедзиора
55
Соареш
4
Кулиеракис
19
Кастро
10
Мург
8
Мейте
22
Шваб
77
Десподов
11
Тайсон
71
Брэндон
2
Вагианнидис
4
Перес
4
Перес
2
Вагианнидис
9
Шпорар
34
Паласиос
34
Паласиос
9
Шпорар
16
Гнезда Черин
29
Еремеефф
29
Еремеефф
16
Гнезда Черин
16
Кедзиора
3
Насберг
3
Насберг
16
Кедзиора
19
Кастро
20
Виейринья
20
Виейринья
19
Кастро
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
12
Юрий Лодыгин
ВР
94
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
18
Живко Живкович
ВР
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
94
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
1
1
5
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
17
Офсайды
2
1
Количество передач
565
334
Сейвы
6
5
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
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- : -
11.05.2024
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ОФИ
- : -
11.05.2024
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Пансерраикос
- : -
11.05.2024
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ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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- : -
12.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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