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Белоруссия
Черногория
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
24 апреля, 15:32
2
Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине
9 апреля, 13:16
11
Аршавин сделал предложение РФС
5 апреля, 19:21
7
Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»
26 марта, 15:01
9
Мальта – Белоруссия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 09:25
0
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
24 апреля, 15:32
2
Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине
9 апреля, 13:16
11
Аршавин сделал предложение РФС
5 апреля, 19:21
7
Сорокин: «Только две европейские сборные готовы играть с Россией»
26 марта, 15:01
9
Мальта – Белоруссия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 09:25
0
Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024
25 марта, 09:10
0
Беларусь – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
21 марта, 10:39
0
Белоруссия – Черногория: прогноз на товарищеский матч, 21 марта
21 марта, 09:30
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи
17 октября 2023, 23:48
0
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Последние матчи
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Белоруссия
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Белоруссия
0 : 2
21.03.2024
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 0
25.03.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальта
0 : 0
26.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальта
0 : 0
26.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
Белоруссия
0 : 2
21.03.2024
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 0
25.03.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Белоруссия
0 : 2
21.03.2024
Черногория

Белоруссия - Черногория: обзор матча 21 марта 2024

Белоруссия
21.03.2024, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Черногория
27' А. Марушич
45' Н. Крстович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Белоруссия - Черногория
Матч завершен
Замена
Глеб Шевченко ️️️️➡️️ Сергей Карпович
87'
Замена
Данила Нечаев ️️️️➡️️ Денис Поляков
87'
83'
Замена
Дритон Камай ️️️️➡️️ Адам Марушич
Замена
Валерий Громыко ️️️️➡️️ Макс Эбонг
76'
Пенальти не реализован
Макс Эбонг
74'
66'
Замена
Душан Бакич ️️️️➡️️ Никола Крстович
66'
Замена
Марко Бакич ️️️️➡️️ Марко Янкович
Замена
Никита Корзун ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
63'
Замена
Maxim Kireev ️️️️➡️️ Денис Лаптев
63'
46'
Замена
Ристо Радунович ️️️️➡️️ Андрия Вукчевич
45'
ГОЛ! 0:2
Никола Крстович
27'
ГОЛ! 0:1
Адам Марушич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белоруссия
12
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Егор Пархоменко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
22
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
26
Виктор Джуканович
ЛВ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Белоруссия
16
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Никита Корзун
ОП
8
Валерий Бочеров
ОП
24
Maxim Kireev
ЦП
22
Павел Забелин
ЦП
17
Валерий Громыко
АП
21
Артем Концевой
ЛВ
25
Артем Шуманский
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Черногория
13
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Стефан Лончар
ОП
24
Miloš Brnović
ЦП
19
Марко Бакич
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
27
Demir Skrijelj
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Павлюченко
6
Политевич
13
Карпович
5
Поляков
2
Печенин
3
Пархоменко
18
Капленко
14
Яблонский
9
Эбонг
11
Лаптев
20
Карпицкий
3-3-1-1-2
1
Миятович
6
Тучи
22
Дрешкович
7
Вешович
23
Марушич
14
Куц
2
Вукчевич
8
Янкович
26
Джуканович
11
Крстович
10
Йоветич
5
Поляков
7
Нечаев
7
Нечаев
5
Поляков
13
Карпович
4
Шевченко
4
Шевченко
13
Карпович
14
Яблонский
15
Корзун
15
Корзун
14
Яблонский
11
Лаптев
24
24
11
Лаптев
9
Эбонг
17
Громыко
17
Громыко
9
Эбонг
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
8
Янкович
19
Бакич
19
Бакич
8
Янкович
23
Марушич
18
Камай
18
Камай
23
Марушич
11
Крстович
25
Бакич
25
Бакич
11
Крстович
Остались в запасе
Белоруссия
Черногория
16
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
8
Валерий Бочеров
ОП
22
Павел Забелин
ЦП
21
Артем Концевой
ЛВ
25
Артем Шуманский
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
13
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Стефан Лончар
ОП
24
Miloš Brnović
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
27
Demir Skrijelj
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
16
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
8
Валерий Бочеров
ОП
22
Павел Забелин
ЦП
21
Артем Концевой
ЛВ
25
Артем Шуманский
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
13
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Стефан Лончар
ОП
24
Miloš Brnović
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
27
Demir Skrijelj
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Белоруссия - Черногория
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Нарушения
4
1
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Под Горицом
Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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